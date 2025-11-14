El ídolo de "Canelo" hizo su agosto

Mientras Oscar de la Hoya hace cuentas alegres para sus promociones de 2026, dice que a través de sus conocimientos regresará el boxeo de primerísimo nivel y espectacular a Estados Unidos, quién sabe con qué nombres, no tiene elenco taquillero, se abraza a Ryan García, un púgil estadounidense que tuvo inicio profesional para cosas grandes, tiempo para comprobar que nunca se erigirá en un gigante.

Ocurrencias de De la Hoya para agregarle algún valor a su compañía Golden Boy, la que continúa descolorida desde el momento que Saúl "Canelo" Alvarez lo demandó y abandonó. Palabrería entonces del estadounidense, hoy dice que recuperará la meca del boxeo, Las Vegas, y mañana que Dana White y la UFC están siendo investigados por el FBI por supuestamente amañar más de cien peleas, "¡llevo tiempo diciéndoles que estos de TKO son unos sinvergüenzas", publicó Notifight.com.

El ex olímpico no encuentra la brújula, empezó a perder la orientación a medida que "Canelo" fue ganando millones de dólares. el jalisciense estaría próximo a sumar bolsas por mil millones de dólares, nostalgia para De la Hoya, dinero que entre sueños se lo debe imaginar depositado en su cuenta bancaria.

Así son los negocios, y así es el boxeo, Oscar de la Hoya lo sabe, con "Canelo" ganó muchos millones de dólares, pero nunca tantos como los que ha producido el taquillero tapatío como hombre de negocios, quien en 2009 confió que Oscar de la Hoya es su ídolo, porque es un boxeador que ha sabido cuidar su físico, personaje exitoso en los negocios, y elegante para vestirse.

En noviembre de 2024, declaró Oscar de la Hoya: "“Canelo, ¿por qué me odias tanto? ¿Es porque enfrenté a todos mis retadores y tú te niegas a pelear con David Benavidez? ¿O es porque el público siempre te recordará como un cobarde?”. Publicó EL INFORMADOR. La leyenda promovió a Jaime Munguía, fuerte apuesta para que llenara el vació que significó la partida de su empresa del excampeón mundial súpermediano, y en quien tenía altas expectativas para que lo enfrentara y derrotara. Al final del día, De la Hoya y "Canelo" ganaron, porque el boxeo es un negocio, lo demás es mero romanticismo, dice la máxima... Y por ahí estaré atisbando.