Nuevo rico pobre

¿De qué tamaño es el golpe del SAT a Ricardo Salinas Pliego? La Corte determinó ayer que deberá pagar más de 50.4 mil millones de pesos (mdp) que adeuda a la hacienda federal entre los años 2008 y 2013.

Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Elektra, es el quinto mexicano más rico del país con una fortuna de 4 mil 900 millones de dólares (mdd), según la Lista 2025 de Forbes.

Los impuestos que la Corte confirmó que deberá pagar el dueño de Banco Azteca equivalen a 2.75 mil mdd, es decir, poco más de la mitad de su fortuna.

Aún hay adeudos pendientes de resolverse que podrían aumentar el monto a 74 mil mdp. Todo indica que es cuestión de tiempo. Esto elevaría el pago a 4 mil mdd, el 82% de su fortuna.

La riqueza de Salinas Pliego está lejos de los otros ricos millonarios de México.

El primer lugar lo tiene Carlos Slim Helú de América Móvil (107.1 mil mdd); el segundo Germán Larrea de la minera Grupo México (45.8 mil mdd); Alejandro Bailleres de Grupo Bal, dueño de Palacio de Hierro, GNP y otras (14.4 mil mdd); y María Aramburuzabala, heredera de Grupo Modelo (9 mil mdd).

Si la actual fortuna de Salinas Pliego la repartimos entre cada mexicano nos tocaría de 673 pesos.

En cambio, si repartimos la riqueza de Slim nos tocaría 14 mil 715 pesos a cada uno.

De ese tamaño es el monto que el SAT le cobrará a Salinas Pliego.

Esta resolución de la Corte manda un mensaje doble.

Primero a los grandes contribuyentes y corporativos sobre sus obligaciones fiscales.

También fortalece la credibilidad y la posición política de la Corte frente a la reforma judicial, pues incentiva la idea de que el cambio era necesario para que un oligarca pague sus impuestos.

