El heredero de “El Mencho”

El auténtico heredero de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, abatido por fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco, tiene nombre y apellido.

El heredero de esta influencia criminal no es Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, segundo al mando de la organización, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Tampoco Juan Carlos Valencia González, alias el “R3”, hijo de la esposa de “El Mencho”.

Ni Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, un líder criminal cuyo sello personal es la violencia extrema.

Cualquiera y ninguno puede ser el sucesor porque el auténtico heredero de “El Mencho” es la corrupción institucional y empresarial enquistada; ese es el verdadero corazón y cabeza del cártel más poderoso del país.

El emporio criminal que lideró “El Mencho” tiene su bastión y origen en Jalisco, y domina de manera absoluta en 13 Entidades mientras que en el resto mantiene presencia “sin ser dominante”, según el último reporte de la DEA en 2025.

Estados Unidos ha sancionado en los últimos años 176 empresas y 91 personas en Jalisco por vínculos con el tráfico de drogas, lavado de dinero y otras actividades delictivas. La mayoría pertenecientes al Cártel Nueva Generación.

En esa lista pública hay decenas de inmobiliarias, constructoras, agencias de servicios turísticos, empresas agrícolas, compañías de logística y transporte, servicios financieros, restaurantes, comercios, hoteles y despachos de arquitectura.

También hay nombres de individuos bajo la fachada de supuestos empresarios que realizan actividades delictivas al amparo del cártel. Pese a la publicidad y señalamientos, las autoridades mexicanas pocas veces han actuado.

La DEA destacó en su informe del año pasado que, a diferencia de otros cárteles, el Nueva Generación ha apostado por robustecer su brazo financiero para el blanqueo de activos en donde la corrupción del sistema bancario y de servidores públicos tiene un papel central.

El Nueva Generación consolidó y aumentó su poder en el sexenio pasado, periodo en que comenzó a disputarle la hegemonía al Cártel de Sinaloa.

Tan solo el viernes pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al resort Kovay Gardens y a 17 empresas ligadas al cártel local por estafas con tiempos compartidos en Puerto Vallarta y Nayarit.

Entre los sancionados está Carlos Rivera Miramontes, hijo del ex gobernador priista Carlos Rivera Aceves. Se le acusa de ser operador de una red que usa el sector inmobiliario y financiero para estafar estadounidenses.

La caída de “El Mencho” en la sierra de Tapalpa, el destino vacacional de miles de tapatíos y en donde el ex gobernador Enrique Alfaro tiene su casa de descanso cuando visita Jalisco, elimina a una figura mítica del narcotráfico, pero deja intacta su red.

Una enorme red de miles de millones de pesos que funde, en un abrazo cómplice, la política, la clase empresarial, la ambición y el crimen organizado, al amparo de la corrupción institucional, judicial y policial.

Esa es la verdadera herencia de El Mencho que hay que destruir.