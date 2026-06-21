El futbol se hereda

¿Qué hábitos o preferencias heredaste de tus padres? Hay cosas que los padres sí heredan a los hijos y otras que no. Diversas investigaciones sobre socialización, consumo y transmisión intergeneracional de preferencias nos permiten identificar algunas características comunes en aquello que suele pasar de una generación a otra: se repite con frecuencia, tiene una carga emocional, se apoya en símbolos, tiene bajos costos económicos o pocas fricciones para adoptarse y ocurre en momentos compartidos, no en soledad.

En otras palabras, los hábitos y preferencias que se heredan no nacen de lo que se impone, sino de lo que se vive.

Por eso, cuando hablamos de futbol, un niño que ve a los mayores emocionarse en el estadio o frente al televisor no hace un análisis racional con indicadores para decidir a qué equipo apoyar. La camiseta llega antes que la razón. El logotipo aparece antes que la justificación. Pertenecer es lo primero en la fila.

En términos de estrategia de marca, pocos productos culturales logran convertir una preferencia en identidad. “Me acuerdo que estábamos todos juntos cuando Giovanni dos Santos le hizo aquel gol a Estados Unidos” no es solo una anécdota deportiva; es una memoria familiar que se queda instalada en la conversación de toda una vida.

El futbol suele heredarse antes de que sepamos explicarlo. Pero hay otras cosas que funcionan diferente. La política, por ejemplo, se decide cuando ya buscamos explicarnos a nosotros mismos. En México, una persona vota hasta los 18 años. Para entonces ya no solo pertenece a una familia: también pertenece a una generación, a una conversación pública, a una realidad económica y a una red de influencias propias. Por eso la política puede convertirse en una de las primeras grandes contranarrativas de independencia frente a los padres: porque ya no solo expresa pertenencia, también expresa interpretación personal de lo que se vive día a día.

México entiende bien esta herencia dentro del contexto del futbol internacional. En 1970 fuimos sede de un Mundial en un país más televisivo que digital, con una economía en expansión y familias reunidas frente a pocos canales. En 1986, México fue sede nuevamente después de varias crisis, devaluaciones y el terremoto de 1985; entonces, el futbol también funcionó como una forma de reconstrucción emocional del país.

En 2026 somos sede en un país hiperconectado, donde millones verán jugadas en streaming, memes, repeticiones, apuestas, debates y clips de TikTok antes de que termine el partido. Es decir, en 2026 los partidos no solo se verán: se narrarán, se discutirán, se compartirán y se monetizarán en tiempo real.

La tecnología cambia el medio y el modo, pero no necesariamente el vínculo. Antes el ritual era reunirse frente a la televisión. Hoy puede ser mandar stickers, compartir memes, hacer videollamadas o ver el partido con tres pantallas abiertas. Pero el fondo sigue siendo el mismo: buscamos celebrar para pertenecer.

Si medimos las fricciones y el bajo costo que debe tener un deporte para convertirse en hábito personal, el futbol ofrece una pista interesante. Hoy, practicarlo de manera amateur puede requerir una inversión inicial aproximada de entre 550 y mil 300 pesos si se compra un balón, espinilleras y tenis básicos. En el caso del tenis, entre raqueta, pelotas y calzado básico, la inversión puede ir de mil 100 a 3 mil 500 pesos, sin considerar el costo de acceso a una cancha. Para comenzar a practicar beisbol, entre bate, pelota y guante, el rango puede ubicarse entre dos y tres mil pesos.

Aquí aparece una de las claves: mientras más bajo es el precio de entrada y menores son las fricciones para practicar algo, más fácil es que ese gusto se repita, se comparta y se quede con nosotros.

Desde la investigación de mercados, las marcas deberían mirar este fenómeno con mucha atención. El futbol enseña que las preferencias más fuertes no se construyen solo con publicidad, alcance, vistas o clics. El embudo de conversión también debe incluir repetición emocional, símbolos claros y experiencias compartidas. Una marca que logra entrar a los rituales familiares no solo gana consumidores: puede ganar un lugar en la memoria de varias generaciones.

El futbol se hereda porque es una conversación emocional entre generaciones.

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Si no escuchas, no vendes.

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