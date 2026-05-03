Esto no va a terminar bien

Después de casi una veintena de llamadas telefónicas y casi 16 meses de relaciones bilaterales, todo parece indicar que el “romance” entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump se empieza a desvanecer. La primera conversación telefónica entre ambos fue el 7 de noviembre de 2024, con motivo del triunfo del mandatario en las elecciones y cuando nuestra presidenta apenas cumplía su primer mes en Palacio Nacional, y desde la primera llamada Trump se ha volcado en elogios y piropos para Sheinbaum, de quien ha dicho en repetidas ocasiones que los mexicanos deberíamos estar orgullosos, porque es una “mujer maravillosa… muy buena persona… inteligente… elegante… tiene una voz hermosa”, además de que es “una mujer que escucha”.

Hoy, los “dulces susurros” han quedado en el olvido y el viernes pasado, durante una cena privada con el Forum Club of the Palm Beaches, Trump se burló de Sheinbaum, recordando una de las conversaciones entre ambos, cuando nuestra mandataria lo abordó sobre el posible cambio del Golfo de México a Golfo de América, de lo que recordó tratando de imitarla: “Ella es una mujer hermosa, tiene voz hermosa… ella fue bailarina de ballet… Con su hermosa voz me ha dicho ‘presidento, presidento’(?), dígame que no va a cambiar el nombre del Golfo de México’, oh sí, voy a hacerlo, le respondí”, provocando la risa de los asistentes al evento.

Seguramente el comentario de Trump -quien con anterioridad ya se había referido, en el mismo tono, a esa llamada telefónica- hablaba con el pleno conocimiento de la posición que el gobierno mexicano ha asumido con respecto a la detención y extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 funcionarios de su administración y del estado, por lo que quería -sin referirse directamente al tema- demostrar su molestia hacia Claudia Sheinbaum por negarse a proceder como se ha procedido en el pasado con otras extradiciones que han “fluido con tersura”.

Y la presidenta, quien desde que se conoció la solicitud estadounidense de extradición, como cantaleta se ha envuelto en la bandera de la soberanía, el viernes, desde Palenque, Chiapas, y anticipándose a algún posible operativo para detener a los ahora terroristas -para el gobierno de Estados Unidos-, advirtió que “... ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria… Por eso, cualquier gobierno extranjero se topa con principios, el principio de la defensa de la soberanía”.

Nadie puede pronosticar qué va a suceder; lo único que se puede asegurar es que esto no va a terminar bien.

Usted, ¿qué opina?

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