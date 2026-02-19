El efecto del nuevo “Villanueva moment”

En sus poco más de 25 años de trayectoria política y gubernamental, Ricardo Villanueva vuelve a tener otro momento, que habrá que ver si será estelar o no, pero que, sin duda, ha vuelto a ponerlo en el centro de la escena pública local.

De lo más reciente a sus inicios como líder estudiantil, han sido varios los que he llamado los “Villanueva moment”.

Desde luego está su nombramiento como subsecretario de Educación Superior del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum; su elección como el primer rector general no fegista de la Universidad de Guadalajara y a quien le tocó procesar, con éxito y sin mayores sobresaltos, la primera sucesión rectoral sin el gran elector Raúl Padilla López; su designación como supersecretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno estatal del finado Jorge Aristóteles Sandoval, desde donde construyó su fallida candidatura priista a la alcaldía de Guadalajara que perdió ante Enrique Alfaro en 2015; y su conquista de la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) sin ser el favorito del Licenciado en el ya lejano 2001.

El nuevo “Villanueva moment” saltó el viernes pasado que se dio a conocer que además de seguir como funcionario federal, el ex rector había sido nombrado delegado de Morena, en Jalisco. Ricardo ni siquiera estaba enterado. Seguramente porque esa nueva misión estaba más que platicada con él desde que le dijo no a la entonces candidata presidencial para ser el candidato morenista a la alcaldía de Guadalajara en la pasada elección, y cuando le pidió esperar asumir el encargo en la SEP, hasta concluir la sucesión en la UdeG y su rectorado.

En menos de una semana y sin que Villanueva haya hecho posicionamiento alguno de su nueva chamba partidista, las lecturas de su nombramiento dentro y fuera de Morena son múltiples y hasta contradictorias.

Al interior de Morena, están las y los que lo ven como una seria amenaza a sus aspiraciones, porque se coloca adelante en la carrera por la candidatura de Guadalajara, por ser el enviado de la Presidenta. Quienes lo observan así, esperan que Ricardo Monreal, el líder de los diputados morenistas en la Cámara de Diputados, le sea un contrapeso por su rol de coordinador electoral en la circunscripción que incluye a Jalisco.

Otros lo ven como un árbitro que desplegará todo su oficio y experiencia política para, como nunca, llegar a acuerdos entre las viejas y nuevas tribus morenistas en Jalisco.

Las y los morenistas más hostiles al grupo UdeG, origen político de Ricardo, de plano consideran que fue un craso error de la Presidenta, por considerarlo identificado y hasta comprometido con el emecismo, además de que, dicen, a donde llegan los Leones Negros, se quedan con todo.

Son los efectos del nuevo “Villanueva moment”.