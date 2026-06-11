“El día de la revelación”: Spielberg dice que no estamos solos

Al momento, Steven Spielberg únicamente ha dirigido cuatro películas totalmente consagradas al tema alienígena: “Encuentros cercanos del tercer tipo”, “E.T.”, “La guerra de los mundos” y, ahora, “El día de la revelación”. Sí, únicamente cuatro de sus 37 largometrajes abordan dicha temática y, sin embargo, todas esas piezas son de tal arraigo popular que con gusto consideramos a Spielberg un tótem absoluto dentro de ese nicho de la ciencia ficción. Merecidísimo.

Hoy, la flamante “El día de la revelación” aparece no sólo como otra pieza consistente y efectiva del cineasta hollywoodense, sino como una ficción que seguro pondrá a muchos a pensar: “¿y si realmente no estamos solos?”.

Con un elenco que incluye a Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo, “El día de la revelación” (“Disclosure Day”) cuenta la historia de un hombre en fuga acompañado de su novia. Pronto descubriremos que tiene en su poder documentos clasificados del gobierno estadounidense que servirían como prueba de la presencia de vida extraterrestre en la Tierra.

Paralelamente, una presentadora de televisión comienza a desarrollar habilidades sobrenaturales que la involucrarán con la intrincada trama.

Si bien es cierto que este nuevo largometraje es uno de los menos refinados de Spielberg en términos de filmmaking (algunos momentos ocurren de forma atropellada; a otros, se les notan las costuras), al final queda claro el tremendo compromiso del cineasta con su discurso: hay una pasión palpable y una consigna personal en la experiencia que Steven ofrece al respetable.

Además, es la clase de película que va creciendo minuto a minuto, hasta terminar magnetizando la mirada de los espectadores.

Dicho lo anterior, “El día de la revelación” es ciencia ficción dura y total, contundente y (considerando que no deja de ser una peli comercial de Hollywood) con una cierta carga política y social.

El filme lanza la pregunta: “¿Qué le pasará al mundo si un día ocurre esa gran ‘revelación’, si un día se comprueba (sin fisuras ni dudas) la existencia de otras vidas allende el género humano?”.

La tesis del filme de Spielberg se debate entre el asombro colectivo y la posibilidad de la psicosis global. Los personajes de Colin Firth y Colman Domingo, así como los de Josh O’Connor y Eve Hewson, encarnan distintos polos del espectro.

Por otro lado, la pieza también reflexiona sobre la titularidad del conocimiento y la gran secrecía; es decir, sobre esas cosas que los gobiernos encubren, que guardan como secreto (al fin y al cabo, la información es poder), pero que deberían ser patrimonio colectivo, propiedad pública. En este filme, preservar el status quo es una fijación para aquellos en el poder, así que se hace todo lo posible por mantener a la gente en la ignominia. Ciertamente, la película usa “la verdad” sobre la vida extraterrestre en la Tierra como vehículo, pero todos sabemos que esta disertación se puede expandir a temas más inmediatos.

En la más reciente CinemaCon, Spielberg habló sobre su interés por el tema alienígena, algo que le ha acompañado desde su infancia. No dudó en decir que “El día de la revelación” es una pieza de ficción que bien podría estar “más cerca de la realidad” de lo que se podría creer. Y agregó: “Esta película provocará que mucha gente se haga preguntas”. ¿Herramienta de marketing? ¿O, efectivamente, estamos ante un filme que logrará detonar una conversación pública real y madura sobre un tema que ha causado mucha polémica? ¿Spielberg sabe algo que los demás no sabemos? Lo cierto es que sí hay algo que Steven sabe mejor que nadie: divertirnos a lo grande. El rey del maximalismo hollywoodense está de vuelta.