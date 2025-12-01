El despido de Gertz, una farsa muy mal ejecutada

La remoción, perdón, la “renuncia” de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, que en su carta enviada al Senado dice “... me estoy retirando (?) de mi actual cargo… que me va permitir la posibilidad de seguir sirviendo a mi país… ”, fue escrita con fecha de jueves 27 de noviembre, un día después de que el Senado le había enviado -miércoles- a la presidenta un documento, que el jueves por la mañana Claudia Sheinbaum prometió “analizar -para informar a la prensa-… la estoy analizando con los abogados, Consejería Jurídica, y del dia de mañana les informamos”, y de lo que nunca informó al final de cuentas, pues no era -según se suponía- la renuncia, que aún no existía, era la carta consideración del Senado -de la conspiración morenista- donde se “recomendaba” a la presidenta remover al Fiscal por una serie de supuestos incumplimientos en sus responsabilidades.

Ah, y antes de enviar la carta de renuncia, el Fiscal Gertz Manero ya se había reunido con la presidenta Sheinbaum, en donde ya había aceptado (?) que “... me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo… para seguir sirviendo a nuestro país”, además de acordar nombrar a Ernestina Godoy -quien fungía como asesora jurídica de la presidencia- como encargada de la oficina de Control de Competencia en la FGR -como lo requiere la Constitución y la Ley de la Fiscalía- para que pudiera quedarse encargada suplente de la dependencia, para seguramente -como incondicional a la presidenta- asumir la titularidad en cuanto terminen los protocolos y tiempos que la ley estipulan y se termine con esta farsa mal ejecutada.

Y la pantomima del cambio en la Fiscalía está tan mal adaptada - en esta ”obra teatral “-, que el mismo día que asume su responsabilidad la encargada provisional (?), hace cambios sustanciales en la dependencia -sin que llegue el “nuevo” titular-, al nombrar César Oliveros Aparicio como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y a Héctor Elizalde Mora como encargado de la Agencia de Investigación Criminal, quienes son cercanos a Omár García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que habla de Godoy llegó para quedarse y quienes manejarán las áreas prioritarias son personajes que rinden cuentas “en otro lado”.

La presidenta Sheinbaum “no se anduvo por las ramas” y el viernes dijo, “La Fiscalía requiere también de una transformación para el bien de México, que sea más transparente”, como justificación al cambio en la cima de FGR y de paso como “explicación” a la remoción de Gertz Manero, “... al mismo tiempo, de dar resultados junto con el Poder Judicial”, ratificando que ahora todos los poderes -sin obstáculos- deben estar alineados en la dirección que dicta Palacio Nacional.

Usted, ¿qué opina?