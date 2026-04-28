El dato y la trampa

Me alteré cuando leí el titular: en Guadalajara, nueve de cada diez personas se sienten inseguras. Lo leí en pleno GDLuz, mientras avanzaba entre familias, niñas, jóvenes, adultos mayores, vendedores, policías, ambulancias y calles cerradas. Una ciudad encendida, sí, pero también una ciudad en cálculo: quién cuida, quién guía, quién observa, quién vuelve a casa.

Lo inquietante fue que la preocupación no me vino de la calle, sino del titular. Miré alrededor y me quedé pensando: ¿esa multitud era la excepción? ¿Eran ellos el margen que no tenía miedo? ¿O más bien una ciudad puede sentirse insegura y, aun así, seguir saliendo porque la vida no se detiene cada vez que un titular la resume?

Por eso la ENSU no debe descalificarse. Hay que entenderla. En Guadalajara, el levantamiento considerado se sostiene en 263 encuestas, dentro de una metodología diseñada para medir percepción urbana, no para sustituir un diagnóstico territorial, colonia por colonia. Ese dato importa: Guadalajara representa 31.3% de la población real del AMG, pero 17% del total de encuestas en esa medición. No invalida la encuesta; al contrario, obliga a leerla como lo que es: una muestra estadística seria, no un censo emocional de las 441 colonias y mucho menos de una población total, tampoco es un mapa de incidencia delictiva, no una auditoría integral de seguridad municipal, no una radiografía completa de la ciudad.

Ahí empieza la diferencia entre entender y usar. Quien toma la ENSU con seriedad observa su diseño, sus alcances y sus límites. Quien la convierte en consigna repite “nueve de cada diez” y lo transforma en cartulina para mostrar. Una encuesta abre preguntas; una consigna las cancela.

Una encuesta obliga a cruzar percepción con delitos, llamadas de emergencia, horarios, género, transporte, colonias, corredores, presencia policial, recuperación del espacio público, inteligencia y coordinación metropolitana. Una consigna toma el porcentaje, lo arranca de su metodología y lo convierte en garrote político.

Tampoco podemos seguir creyendo que la seguridad mejora de verdad porque un promedio nacional se ve mejor en una conferencia, si en el territorio caen todos los errores. Una tasa nacional no consuela a una colonia con miedo, ni a una mujer que cambia su ruta, ni a un comerciante que baja la cortina antes, ni a una familia que mide la hora de regreso. En seguridad, lo nacional puede ordenar una narrativa; lo local carga las consecuencias.

Reducir Guadalajara a una cifra puede ser rentable, pero es intelectualmente pobre. La ciudad debe escuchar el dato sin soberbia y atender el miedo sin excusas. Lo que no puede permitir es que una encuesta hecha para entender la percepción termine convertida en propaganda para administrarla. Guadalajara tiene calle, vida, comercio, familias, festivales, barrios y una ciudadanía que sigue disputando el espacio público. Una encuesta sirve para entender esa tensión. Una consigna solo sirve para rendirse antes de pensar.

La bala que sale para los gobiernos, primero nos pega a todos.

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