El curioso caso de la reforma electoral

Si usted cree que ya se está tardando en titularse, correr un maratón, formar familia o en cualquier otro proyecto, no se apure: es muy probable que todo eso suceda antes de que se apruebe la reforma electoral que tanto ha cantado la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En la última semana, la propuesta de esta reforma ha concentrado parte de la atención pública y mediática. No deja de ser curioso, pues apenas ayer fue enviada la iniciativa al Legislativo; todo lo que se habló antes estaba basado en lo que la misma Presidenta había comunicado, con lo que había dado a entender más o menos de qué lado masca la iguana (o al menos de qué lado la quieren hacer mascar).

Desde hace ya varias semanas sabemos, por ejemplo, que la Presidenta quiere deshacerse de los plurinominales tal y como los conocemos. Que haya listas, sí, pero que todos y cada uno de ellos tengan que buscar el voto en la calle. Esto no suena tan mal si lo decimos así, pero la bronca va a ser operarlo. Suena como el regreso de los acordeones que tanto vimos en la elección del Poder Judicial. Pero bueno, no nos adelantemos.

También sabemos que quiere menos senadores. Y menos presupuesto para el INE. Y, una de las joyas de la corona, menos dinero para los partidos políticos. Dicho en otras palabras: la propuesta buscará tumbarle el negocio a los partidos que, hay que decirlo, son aliados de Morena. Ajá, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, principalmente, mismos que ya dijeron que así no le entran. O que podrían considerarlo, siempre y cuando todos tengan el mismo presupuesto de arranque y se apeguen al más bajo.

El tema es que para sacar una reforma de este calado, Morena necesita sí o sí el voto de sus aliados. Solitos no pueden, matemáticamente no les alcanza. ¿Pero sabe cuál es el problema? Que esto ya lo sabíamos desde el año pasado, cuando anunciaron a la famosa comisión y las famosas mesas que iban a conformar la propuesta. Desde entonces ya se habían mencionado esos puntos que no les gustaban ni al Verde ni al PT: menos lana y modificaciones a la figura de los plurinominales (en aquel entonces incluso se hablaba de eliminarlos de ambas cámaras). ¿Entonces qué hicieron en todos estos meses? ¿Hay realmente una intención de destrabar y sacar adelante la reforma electoral que tanto han cacareado? ¿Buscan evidenciar a sus aliados para bajarla en este momento y aprobarla la próxima legislatura, esperando que solitos ya puedan contar con los votos suficientes? Vaya usted a saber.

Yo veo dos panoramas inmediatos: o la Presidenta está muy segura de que puede comprar los votos que le hacen falta, o está buscando generar un problema para después solucionarlo. La otra opción es que envíe una reforma que sea rechazada, como se prevé, y que eso mande un mensaje de debilidad y torpeza en la negociación y operación política ante sus mismos aliados. Y eso no le conviene a nadie.

Qué tunda

Si usted tiene un par de minutos libres, asómese a X y vea la lluvia de críticas que le cayó a la diputada Itzul Barrera por andar queriendo adueñarse de logros ajenos. No tiene desperdicio.

