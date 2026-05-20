El bajón de la ocupación hotelera mundialista

Todos lo declaran, no sólo en México, también en Estados Unidos: la derrama por ocupación hotelera que prometió la FIFA para el Mundial de Fútbol se ha incumplido.

¿Por qué?

En Guadalajara y Zapopan la ocupación hotelera estaba en un 30% en abril. Hace una semana, Michelle Fridman, secretaria de Turismo de Jalisco, evadió mencionar un porcentaje, cuando es un dato usual que el sector monitorea constantemente.

Gustavo Staufert, de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, fue optimista, pero aceptó que no se ha tenido “el gran crecimiento que habíamos contemplado al principio”.

Mark Christianson, presidente de la Asociación de Hoteleros de Jalisco, dijo que sí hay un aumento en reservaciones, “pero no lo que esperábamos un año antes”.

La expectativa era llegar a cerca del 100% de ocupación hotelera.

Varios ejercicios periodísticos han mostrado cómo los precios de los hoteles en la Zona Metropolitana de Guadalajara se dispararon en febrero pasado y este mes de mayo se desplomaron porque al parecer no ha habido la afluencia esperada.

Los hoteles económicos, usualmente con una tarifa de dos mil pesos por noche, llegaron a costar hasta 30 mil pesos. Hoy están a menos de la mitad, alrededor de 12 mil pesos, aún por encima de su precio base, pero ya no en ese límite exorbitante.

La Asociación Hotelera de la Ciudad de México reportó hace unos días una ocupación entre 30 y 35 por ciento.

Josefina Rodríguez, titular federal de Turismo, habló recientemente de que las reservas estaban por debajo del 60% en todas las sedes en México: Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México.

En Nueva York y otra decena de ciudades mundialistas han reportado un rezago en la demanda de habitaciones.

¿Por qué? Hay varias explicaciones y ninguna es mutuamente excluyente.

Los más optimistas aseguran que los hábitos de consumo cambiaron y los viajeros están dejando al último sus reservas. Una explicación difícilmente generalizable.

Podríamos pensar que en el caso de México se debe a la inseguridad. Los hechos violentos del 22 de febrero, las fosas, las desapariciones. Todo esto genera una “mala prensa” para el país, sobre todo Jalisco, por más que la clase política intente desviar el reflector.

Sin embargo, el fenómeno es global. ¿Cómo explicamos eso? Muy probablemente el contexto internacional no ayuda. Las guerras de Trump y las tensiones geopolíticas juegan un papel en contra.

También podría deberse a que no todo es demanda de hospedaje en el sentido tradicional y una parte se ha ido al sistema de renta de corta estancia en plataformas como Airbnb. No obstante, propietarios de inmuebles en este esquema también reportan una baja ocupación.

La última explicación, más simple, es que FIFA mintió sobre la derrama del Mundial aunado a los precios inalcanzables. Al abusar de los costos y mentiras, predominantemente por avaricia, el resultado no debería sorprendernos.

El mito de la bonanza mundialista se desmorona ante los datos. ¿Especulación desmedida, inseguridad o el fin de una era? Las cifras están ahí. Que cada lector saque su conclusión.