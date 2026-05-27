El aula debe incomodar

Hace unas semanas vi algo que me dejó pensando. Un estudiante resolvió en minutos una tarea que, hasta hace poco, probablemente le habría tomado toda la semana. No abrió libros. No hizo búsquedas largas. No consultó a algún profesor o algún compañero. Le bastó escribir unas cuantas líneas en una inteligencia artificial y la respuesta apareció impecable: ordenada, clara y correcta.

No dije nada. Solo me quedé en silencio, pensando qué significaba aquello que veía. Porque esa escena se repite todo el tiempo en todas las universidades. Sin llegar a conclusiones terminantes, lo que creo que es un hecho es que quizá estamos entrando a una época en la que responder será cada vez menos importante. Porque las respuestas estarán al alcance de todos, al instante.

En el modelo educativo en que crecimos generaciones enteras de seres humanos, buena parte de la educación estuvo construida alrededor de las respuestas correctas. Había que memorizar fechas, repetir conceptos, resolver fórmulas y aprobar exámenes. Esta lógica tenía sentido en un mundo donde acceder al conocimiento era difícil, lento y desigual.

Pero hoy el problema ya no es la escasez de información. Nunca habíamos tenido tantas respuestas al alcance de la mano. Una inteligencia artificial puede redactar tareas, resumir capítulos, resolver ecuaciones o explicar teorías enteras en segundos. Lo que antes requería horas, días o hasta semanas de búsqueda ahora aparece instantáneamente en una pantalla.

El centro de gravedad de la educación está cambiando sin que terminemos de asumirlo. Porque cuando obtener respuestas deja de ser difícil, lo verdaderamente importante comienza a ser otra cosa: distinguir cuáles preguntas valen la pena. No es un cambio menor.

Significa aceptar que memorizar información ya no será suficiente para formar personas capaces de entender el mundo que habitan. Significa reconocer que el reto educativo ya no pasa solamente por transmitir contenido, sino por desarrollar criterio, interpretación, juicio y capacidad de duda.

El riesgo no es que la inteligencia artificial piense por nosotros. El verdadero riesgo es acostumbrarnos a no pensar porque alguien -o algo- ya lo hace en nuestro lugar.

Por eso resulta tan paradójico el momento que viven las humanidades. Durante años se les trató como disciplinas secundarias frente a carreras consideradas más “útiles”, más técnicas o más rentables. Sin embargo, justo ahora que las máquinas empiezan a automatizar buena parte de las respuestas, disciplinas como la filosofía, la historia o la literatura recuperan una importancia inesperada.

Las humanidades no sirven para ganarle a las máquinas. Sirven para evitar que pensemos como ellas. Ayudan a desarrollar algo que ninguna tecnología puede sustituir fácilmente: la capacidad de interpretar el mundo moralmente, como entender una injusticia, reconocer una manipulación o detectar cuándo una sociedad empieza a perder empatía. Ese tipo de pensamiento rara vez nace de la comodidad.

Ahí también cambia el papel de las universidades. Una universidad no debería limitarse a entrenar personas eficientes para el mercado laboral. Debería formar individuos capaces de incomodarse frente a su tiempo. Personas que sepan argumentar, disentir, sospechar de las respuestas fáciles y resistirse a vivir intelectualmente en piloto automático.

Porque una sociedad que deja de hacerse preguntas difíciles normalmente termina aceptando cualquier respuesta.