El arma de la Presidenta

Claudia Sheinbaum lanzó ayer la noticia del año y propuso a Luisa María Alcalde entregar el premio “El mitómano de la semana”. ¡No es broma!

Lo que pretende la Presidenta es exhibir a todos los columnistas, los opinadores o los periodistas que publiquen “las mentiras más descaradas”.

La intención es iniciar la nueva sección a partir de la próxima semana, cuando se presente en grande el “detector de mentiras”.

¿Será como un refrito de la sección que también tenía Andrés Manuel López Obrador?

En pocas palabras, será el arma del Palacio Nacional contra los detractores.

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En destacados del Palacio Nacional, nos dicen que ya comenzaron a sacar el manual de emergencias mundialistas. Y no precisamente por los revendedores de boletos para los partidos de futbol. Ahora el enemigo se llama ébola.

El Gobierno federal anunció que México prepara filtros epidemiológicos y medidas sanitarias rumbo a la justa mundialista, luego de las alertas internacionales por brotes en algunas regiones.

Así que el Mundial no sólo traerá turistas, también obligará a revisar termómetros y protocolos en los aeropuertos de las tres ciudades sedes y destinos turísticos de playa, montaña y Pueblos Mágicos.

También está la alerta en donde se realicen los festivales, como el de la Plaza de la Liberación en Guadalajara, donde podrán ver el futbol en pantallas gigantes, con precios más accesibles que los de los estadios.

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El que decidió ponerse con todo contra los corruptos es el alcalde Sergio Chávez, quien arrancó su propia cruzada contra los mañosos de oficina y los funcionarios del moche.

A través de las redes sociales lanzó un mensaje directo y sin escalas: “Ayúdenme a denunciar a los corruptos y tramposos en mi WhatsApp directo”. Y para que no hubiera pretexto, dejó hasta el número listo: 33-3156-4822.

Cuentan que más de uno empezó a sudar frío apenas vio la publicación. No por el calor que azota, sino porque en estos tiempos cualquiera toma captura de pantalla.

Habrá que ver si llegan denuncias ciudadanas… cadenas de oración o uno que otro saludo.