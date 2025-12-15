Disputa presupuestal

A unas horas de que venza el plazo para que se apruebe en el Congreso del Estado el primer presupuesto elaborado por el gobierno de Pablo Lemus, siguen los jaloneos de las bancadas de oposición para exigir reacomodos en el gasto.

De acuerdo con los montos asignados, se prioriza el tema de salud, en el que destaca el proyecto de hospitales escuela junto con la Universidad de Guadalajara; el transporte, por la compra de trenes nuevos para el Tren Ligero; en seguridad se aumentan los recursos para las dependencias involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas; así como educación, asistencia y desarrollo social.

La propuesta es ejercer 181 mil 548 millones 876 mil 515 pesos, lo que significa un presupuesto menor en 0.70 por ciento al propuesto para este año, que fue de 182 mil 834 millones 426 mil 437 pesos.

De hecho, es el tercer año consecutivo que el presupuesto inicial de gasto disminuye, desde que en 2023 aumentó 10.74 por ciento respecto a 2022, al quedar en 184 mil 332 millones 85 mil 801 pesos.

Debido a esta reducción, el principal reclamo de la bancada de Morena es la subestimación del gasto, que aseguran se debe a que el gobierno estatal quiere tener un amplio margen de gasto discrecional de alrededor de 10 mil millones de pesos.

Otro de los reclamos, en este caso del PAN, fue que en el proyecto presupuestal abundan las bolsas generales, por lo que una de las condiciones para votar a favor era etiquetar con mayor precisión el destino de esos fondos.

Por eso habrá que ver si hoy llegan a acuerdos o si las discusiones se prolongan hasta los últimos minutos del año, como no pasó en los últimos seis años, cuando la bancada del partido Movimiento Ciudadano (MC) tenía la mayoría.

El escenario más probable con el que se llega hoy a la sesión del pleno, en la que está previsto votar el presupuesto, es que, cumpliendo una orden presidencial -que incluso le habría sido comentada a Lemus en una de sus visitas a la Ciudad de México-, la bancada de Morena vote en contra, en represalia porque en el Congreso federal los emecistas también votaron en contra en asuntos presupuestales.

Sin embargo, parece que ahora sí las negociaciones de la bancada naranja, con toda la operación de Casa Jalisco, lograron romper la alianza opositora que nació con el proyecto de la reforma judicial y ya tienen en la bolsa los votos del PRI, PAN y Hagamos para sacar hoy mismo el presupuesto 2026.

El escenario menos probable es que, al final, si la bancada del partido en el gobierno no logra los votos necesarios para que se apruebe el plan de ingresos y gastos propuesto por el Poder Ejecutivo, el gobernador ejerza su derecho al veto presupuestal y se aplique el mismo que este año. Veremos.