De acuerdo con la exposición de motivos de la reforma electoral enviada por Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, la democracia en México era una simulación. Cito textual: “México tardó 40 años en llegar a la democracia, incluso se estableció una alternancia que fue en realidad una simulación democrática”. Sí, leyó usted bien, la elección de López Obrador como presidente de la República y la de la misma Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México fue una simulación. Suponemos que la de 2024, cuando ella fue electa presidenta y que tuvo exactamente las mismas reglas, también. Ni qué decir de los triunfos consecutivos que tuvo el PRD en la ciudad de México desde 1997 hasta 2012. Todo fue una simulación.

Una reforma electoral que parte de la sentencia que antes de mí la nada y que no reconoce que la llegada al poder de quienes hoy lo detentan es tan válida como la de los que llegaron antes, y que uno de los signos vitales de la democracia es la alternancia en el poder, es de preocuparse. Una reforma electoral que nace desde el poder y no desde las demandas de la oposición, como fueron las anteriores, es en sí misma sospechosa.

La reforma tiene, sin embargo, propuestas muy positivas. La principal, me parece, es la eliminación de senadores plurinominales. Esto es lo que menos les gusta al Verde y al PT, que pasarían de tener 14 y 6 senadores respectivamente a 5 y 1, en el mejor de los casos. Más allá del gusto de los partidos aliados de Morena, quitar los pluris del Senado le regresa a esta Cámara la lógica de representación del pacto federal, mismo número de representantes por cada Estado, independientemente de la extensión o riqueza. Falta que los senadores se comporten como lo que son, representantes del Estado en el que fueron electos y no de partidos en los que militan, pero eso es pedir demasiado. La elección de la mitad de los plurinominales por lista y otra mitad en función del porcentaje de votos obtenidos quita a las cúpulas partidistas un poco el poder de decisión, lo cual también es positivo, aunque en la práctica lo que veremos es a las dirigencias reservándose los mejores distritos.

En materia de fiscalización hay más buenas intenciones que realidad. Prohibir el efectivo en las campañas en un país donde la mitad de la economía es informal y sin sanciones drásticas para quien use efectivo es un poco ilusorio. Efectivamente, en la época de “la democracia simulada” todos lo hacían, incluso vimos al ex marido de la hoy presidenta, Carlos Ímaz, y a René Bejarano metiéndose fajos de billetes en las bolsas y no pasó nada. Me temo que eso seguirá exactamente igual y adelanto: sucederá más en Morena porque es el partido que hoy tiene el poder y al que le llegarán más ofertas de dinero sucio, y no pasará nada.

La reforma a la “democracia simulada” hoy no tiene los votos, pero el Gobierno confía en que siempre hay diputados y senadores de principios tan firmes que pueden cambiar su voto por una orden de aprehensión.