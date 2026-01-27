Crítica y reflexión

El gobernador Pablo Lemus se fue con todo contra Morena, a quienes tachó de incongruentes y, de paso, envidiosos por la avalancha de críticas que provocó la famosa Tarjeta Única.

Para defenderla, sacó a relucir la estrategia de credencialización del Gobierno federal, acusando que allá sí se “condiciona” el acceso a los servicios de salud y aquí solo se organiza.

Según Lemus, en Morena no ven la viga en el ojo propio: defienden la credencial federal y satanizan la jalisciense.

El problema es otro y mucho más terrenal. La pregunta incómoda sigue en el aire: ¿De qué sirve credencializar si los hospitales no tienen medicinas y las citas tardan meses?

Porque ninguna tarjeta, por muy moderna que sea, cura enfermedades ni mueve camiones que no pasan.

Y ahí, ni Jalisco ni la Federación tienen excusas. ¿O qué?

* * *

Ayer, durante la develación del busto del ex gobernador Aristóteles Sandoval en Tonalá, hubo un detalle que no pasó desapercibido para los asistentes con oído fino y memoria larga.

Aunque al acto acudieron varios ex secretarios y colaboradores cercanos del priista —Miguel Castro, Netzahualcóyotl Ornelas y otros nombres del álbum político—, al tomar la palabra el gobernador Pablo Lemus solo tuvo una mención directa, personal y sin rodeos: Roberto “El Chino” López, ex secretario general de Gobierno.

Lemus evocó el trabajo conjunto que realizaron en los años de Sandoval para rescatar predios en Los Colomos, con un tono que dejó ver algo más que una cortesía institucional: cercanía y respeto político.

Un guiño fino, quirúrgico, que en estos tiempos de priistas en silencio, priistas incómodos y priistas en retirada, no muchos pueden presumir.

Porque en política, a veces, el verdadero mensaje no está en lo que se dice, sino en a quién se nombra…

* * *

Además de obras de infraestructura para la ciudad, el Mundial obliga a los políticos a innovar y usar todas las herramientas a su alcance para poder presumir haber sido el mejor anfitrión.

Ahora, Samu Jalisco y la Secretaría de Salud, junto con la de Innovación, quieren tirar la casa por la ventana: Antes de la justa deportiva estará disponible la primera etapa de Urgencias 4.0, una plataforma con la que se podrá saber en tiempo real dónde viene la ambulancia, los espacios de hospitalización disponibles y las zonas de emergencia más cercanas.

Ahora sí que se pusieron las pilas y a chambear, con eso de que se esperan hasta tres millones de turistas en la ciudad.

No vaya a ser que la ambulancia se quede atorada en el tráfico.