Miércoles, 10 de Junio 2026

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¡Atento aviso!

Por: Allá en la Fuente .

¡Atento aviso!

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Nos cuentan que el Mundial ya logró una hazaña histórica antes de rodar el primer balón: poner en pausa este 11 de junio a una buena parte de la burocracia en la Ciudad de México y en Jalisco para mejorar la movilidad y que todos disfruten de la inauguración de la justa deportiva. Sin embargo, en el sector privado la fiesta no será tan sencilla.

La Coparmex en Jalisco salió a recordar que el asueto mundialista no es obligatorio para las empresas, así que millones de trabajadores tendrán que seguir persiguiendo metas y no sólo goles. Eso sí, los patrones recibieron varias sugerencias: flexibilizar los horarios, permitir el trabajo remoto y planear con anticipación las reuniones y entregas.

Así que mientras algunos servidores públicos calientan motores para la inauguración de mañana, en muchas empresas la alineación seguirá completa.

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En el Aeropuerto Internacional de Guadalajara inauguraron con bombo y platillo el nuevo patio de ascenso para las plataformas digitales, pero los famosos “jaladores” y transportistas irregulares no recibieron la invitación para desaparecer. Al contrario, siguen haciendo de las suyas entre llegadas y maletas, demostrando que la informalidad también sabe adaptarse a los tiempos modernos.

El gobernador Pablo Lemus confirmó que el nuevo espacio es un éxito rotundo y que la demanda ya duplicó las expectativas iniciales. Nada mal para una obra recién estrenada.

Pero las autoridades piden a los viajeros no caer en las garras de los operadores piratas. La recomendación parece sencilla, aunque para algunos visitantes distinguir entre un servicio autorizado y uno improvisado sigue siendo tan complicado como encontrar una maleta que salga primero en la banda de equipaje.

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En Palacio Nacional descubrieron un fenómeno curioso: miles de maestros marchando, calles bloqueadas y protestas diarias no necesariamente significan un descontento social. Al parecer, todo depende del cristal con que se mire... o del despacho desde donde se observe.

Para la Presidencia, las protestas apuntan a una combinación de ultraderecha, algunos intereses empresariales y uno que otro agitador profesional empeñado en hacer creer que México vive momentos de tensión. Pero nada grave, aseguran. Apenas algunas manifestaciones, plantones y turistas esquivando barricadas en pleno Centro Histórico.

Por lo pronto, mañana es la primera prueba de fuego, con la inauguración del Mundial en México.

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