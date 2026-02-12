¡Los prófugos!

La caída de “El Presidente” en Tequila no solo cimbró al Ayuntamiento… también activó el deporte favorito de algunos funcionarios: la carrera sin retorno.

Tras la detención del ex alcalde Diego Rivera, desaparecieron del mapa el tesorero Julio César Limón y el jefe de gabinete, Diego López Ibarra.

La regidora Luz Aguirre hasta agradeció la estampida, pues —dice— eran parte del primer círculo del poder municipal. Y como si fuera coreografía ensayada, siete policías municipales tampoco se han presentado. Pura casualidad, de seguro.

Nadie sabe bien qué funciones desempeñaban, aunque en corto se comenta que más de uno hacía labores de escolta personal.

Total, cuando el barco se hunde, hay quienes no esperan chaleco y salen nadando.

* * *

Que en Movimiento Ciudadano ya encontraron la cura contra la mala fama: blindar las instituciones de personajes con antecedentes penales o vínculos incómodos. Así, muy aplicados, los naranjas en el Congreso local impulsan iniciativas para impedir que lleguen a cargos de elección popular quienes arrastren con un historial delictivo o amistades peligrosas.

Afirman que no es dedicatoria, pero de referencia citan al ex alcalde de Tequila y al legislador petista Leonardo Almaguer.

La propuesta suena bien: filtros más estrictos, candados legales y cero tolerancia a nexos criminales. El detalle es que en política todos aplauden la limpieza… siempre y cuando el detector no apunte hacia casa.

La diputada Mónica Magaña criticó que Morena abrió la puerta al crimen organizado para gobernar el país, traicionando a la patria. Recordó las crisis de Sinaloa y Michoacán, por citar unos ejemplos.

* * *

Tradición legislativa. Nos dicen que la diputada Tonatzin Cárdenas convoca a sesiones de la Comisión de Personas Desaparecidas sin avisar —ni consensuar— con sus propios compañeros. Resultado: la comisión con más cancelaciones por falta de quórum. Pero eso sí, nunca falta el regaño público ni el pase de lista moral para exhibir el “poco compromiso” ajeno.

En corto, varios diputados señalan que el problema no es el desinterés, sino la falta de acuerdos… y mucho protagonismo. Y que la causa legítima terminó convertida en ring político.

Cuentan que hace unos días, fiel al estilo, movió el horario de una mesa con colectivos. Los familiares llegaron puntuales; los legisladores, no. Y la diputada apareció después, como si nada. ¿Qué tal?