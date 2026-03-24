Desbandada en el Congreso

En los pasillos del Congreso de Jalisco ya no solo crujen las puertas… también las lealtades. Más de 90 trabajadores decidieron hacer maletas sindicales y decirle “gracias, pero no gracias” a la dirigencia de César Íñiguez. El argumento oficial: pérdida de confianza. El real, dicen por lo bajo: hartazgo acumulado.

Encabezados por Juan Raúl de O Chávez y María Guadalupe Arreola, el bloque inconforme no sólo renunció, también encendió la mecha. Hablan de opacidad, de cuentas poco claras y de un sindicato que dejó de ser escudo para volverse adorno.

Y ojo: no es menor. En la mesa hay cerca de tres millones de pesos en cuotas y aportaciones que ahora quedan bajo lupa, según los aludidos.

Por lo pronto, el mensaje ya circula entre los escritorios: si se atrevieron 90, ¿cuántos siguen?

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En Guadalajara ya afinan el GPS… pero versión Mundial. Para que nadie se pierda entre tacos, tequila y templos durante el Fan Fest, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento sacan el mapa “nivel experto”. De un lado, cinco mil negocios acomodados por clústers; del otro, Turismo armando su vitrina digital para presumir la ciudad.

La idea suena bien: turista feliz, cartera contenta. El detalle es el clásico tapatío: ¿Esto se queda o es puro maquillaje mundialista?

Porque si el mapa sirve para ubicar bares y souvenirs, también debería ayudar al vecino a redescubrir su propio Centro tapatío. ¿O qué?

Total, ojalá no sea de esos proyectos que nacen con la Copa… y se jubilan cuando se apaga el último gol.

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En el PRI Jalisco desempolvaron el discurso… y también la memoria.

A 32 años de la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el tricolor organizó su tradicional acto para recordar que su legado “sigue vigente”… aunque el partido siga buscándose en el espejo.

Entre evocaciones, Laura Haro y Hortensia Noroña pusieron sobre la mesa la inseguridad, la centralización y la crisis… es decir, el menú completo.

Pero más allá de la nostalgia, el mensaje venía con letra chiquita: 2027 ya está en la mira. La Fundación Colosio se perfila como laboratorio de ideas… y de candidaturas.

Porque en política, recordar también es reacomodar fichas. Y en el PRI, Colosio no solo es historia: es brújula… o al menos, eso intentan.