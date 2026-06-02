Derechos vs. derechos

La semana pasada estuve en la Ciudad de México y por primera vez experimenté la frustración de millones de citadinos ante una manifestación que cerró vialidades vitales para el movimiento de la ciudad. Y por supuesto que vino a mi mente la pregunta: ¿qué debe hacer el Estado cuando dos derechos fundamentales entran en conflicto?

La pregunta no es menor, en una sociedad democrática el derecho a la protesta debe garantizarse, la historia nos demuestra que muchos de los derechos políticos y laborales que hoy detentamos fueron posibles gracias a manifestaciones públicas, prohibirlas sería contrario a los principios fundamentales del Estado de Derecho.

Pero, por otro lado, debemos ser conscientes que las protestas no ocurren en el vacío; cuando el cierre de carreteras impide el libre tránsito de miles de personas, afectando trabajos y actividades comerciales; cuando la suspensión de clases afecta el aprendizaje de millones de niños; o cuando las oficinas públicas dejan de prestar servicios también esenciales; otros derechos fundamentales también son afectados.

Podemos buscar inclinar la balanza para un lado o para el otro, considerar que cualquier restricción a una manifestación pública es considerada un acto de represión o buscar que cualquier manifestación deba ser prohibida.

El problema no debe ser que las personas ejerzan su derecho a protestar, sino que la autoridad sepa hacer coexistir ese derecho con otros igualmente legítimos. Las democracias no se construyen sobre la victoria absoluta de un derecho sobre otro. El reto de las autoridades no es elegir entre el derecho a la protesta o el derecho a la educación, entre el derecho a la libertad de expresión o la libertad de tránsito. Su obligación es la protección de todos los derechos.

En una manifestación que tome una vialidad se debe garantizar que cada determinado tiempo puedan transitar las personas que no se están manifestando; en una manifestación de maestros se debe asegurar que en las aulas de clase se abordarán los temarios aprobados en el tiempo establecido.

Se dice rápido, pero se debe tener una estrategia federal, estatal y municipal tanto de manera separada como conjunta, para salvaguardar los derechos de los que se manifiestan y los derechos de quienes no se están manifestando. Una democracia no fracasa cuando sus ciudadanos salen a la calle, fracasa cuando además de no escuchar a esos ciudadanos, sus instituciones son incapaces de garantizar los derechos de todos.

@IsaAlvarezPenna