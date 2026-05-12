Delgado, con las horas contadas

La posición de la Presidenta Claudia Sheinbaum -en la conferencia matutina de ayer- frente a la polémica sobre los ajustes al calendario escolar fue muy clara: “...el planteamiento ahora es que se conserven las seis semanas de vacaciones”, sin embargo, minutos más tarde, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien fue quien “alborotó el gallinero” con la absurda decisión, a pesar de la “orden” girada desde Palacio Nacional, salió a la luz pública con un argumento que se interpreta como un reto a la Mandataria, pero que a él mismo le tocaría corregir como líder de la educación, al señalar que “todo el sistema educativo, después del 15 de junio se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa hasta mediados de julio. Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir con el conteo -de días-. Se desvirtúa la actividad docente y se convierte la escuela en una estancia forzada. Ese tiempo muerto a veces es burocracia que roba espacio a la convivencia familiar y a la salud mental de nuestra niñez. La escuela no es un resguardo de niños por conveniencia del mercado”.

Los inexplicables cambios que se hicieron el jueves pasado al calendario escolar -con el retraso escolar que hay en nuestro país- con la aprobación unánime de todos los secretarios de educación, que se publicó ese mismo día como oficial y que incluso hasta se boletinó por escrito a todo el sector educativo en el país, el viernes Sheinbaum -sorprendida por la decisión que no le fue consultada- dijo muy claramente que “vamos a esperar que se defina”, lo que nos hablaba de que no era decisión final, además de calificarla como una “propuesta” y que “no hay todavía un calendario definido”.

Fue por ello que el sábado señalamos en este mismo espacio -titulado “Mario Delgado: reprobado”- que “deberá darse marcha atrás”.

La desaprobación de todos los sectores relacionados con la educación -con excepción de Mario Delgado y los secretarios estatales del ramo- por la carencia de fundamento y estar alejada de la realidad escolar, nos demuestra que fue una decisión delicada que se “tomó con las patas”, contrarias a la decisión de su “jefa” y exponiendo una problemática que le corresponde corregir, deben de provocar que quien está al frente de la educación de México tenga “las horas contadas” en el puesto.

Usted, ¿qué opina?