Del dengue al sarampión

El crecimiento exponencial de los casos de sarampión en las dos primeras semanas de enero, y que ya colocaron a Jalisco en el primer lugar a nivel nacional en la incidencia de este padecimiento, nos remite a los momentos críticos que se vivieron en el primer año de la pasada administración de Enrique Alfaro, con los casos de dengue que saturaron los hospitales del estado.

Aquella epidemia de dengue de 2019, que llegó a los 10 mil contagios, puso también a Jalisco como la entidad en la que más se registraron casos, por los equívocos y omisiones en el combate a la reproducción del mosquito transmisor, que no se corrigieron a tiempo.

Por eso ahora se vuelve urgente hacer un diagnóstico para saber por qué tan solo en la primera quincena de este 2026, Jalisco registró 256 contagios de sarampión y ya suman 385 en estos primeros 22 días de enero.

Más aún porque, ante el riesgo del resurgimiento de este padecimiento que se creía superado, distintas voces advirtieron desde el mes de octubre del año pasado que se empezaron a registrar los primeros casos en municipios del interior del estado y que luego llegaron al Área Metropolitana de Guadalajara, cuando en Tlaquepaque tuvieron que suspender clases en un colegio particular donde se registró un brote de la enfermedad.

Más allá de atribuir la reaparición del sarampión a una crisis del sistema nacional de salud pública en el pasado sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y en el caso de este brote, al descuido en la política nacional de vacunación y de los llamados a la población a tomar precauciones para evitar los contagios, las autoridades locales de salud no emprendieron acciones masivas de vacunación y el 2025 terminó con 663 casos, en el segundo lugar de incidencia.

Por eso los focos rojos se encendieron cuando en tan solo dos semanas se registraron 256 contagios, 46 de ellos en apenas 24 horas, lapso en el cual se sumaron otros 405 casos. Aún más, cuando en Chihuahua, que siempre estuvo en el primer lugar nacional de contagios el año pasado con 4 mil 490 casos, en el arranque de este 2026 solo han atendido un caso.

Ante esta emergencia, la Secretaría de Salud Jalisco emitió ya una alerta sanitaria y ha intensificado sus campañas de vacunación, debido a que el 94 por ciento de las personas contagiadas no habían sido inmunizadas.

Ojalá no sea demasiado tarde y se amplíen las campañas para vencer las resistencias que propalaron los movimientos antivacunas desde la pandemia de COVID en 2020, y que las corporaciones policiales hagan su trabajo para que los brigadistas vacunadores puedan hacer el suyo sin que, como lamentan, les vaya la vida en ello en las colonias y regiones del estado con alta incidencia delictiva.