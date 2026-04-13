Del “alégale al ampáyer” al “nadie se hace responsable”

El beisbol ya cruzó una frontera que no tiene regreso.

Durante años, la frase era clara: “alégale al ampáyer”. Se podía protestar, reclamar, discutir… pero nada cambiaba. El umpire decidía, y su decisión -correcta o no- era definitiva.

Hoy, eso ya no es del todo cierto.

Pero tampoco es del todo distinto.

La llegada del sistema automatizado de bolas y strikes (ABS) y la revisión de jugadas con apoyo tecnológico parecían resolver el problema del error arbitral. Y en parte lo hacen. Hoy se puede revisar prácticamente todo: jugadas en bases, decisiones cerradas, batazos dudosos.

Pero el punto de fondo no ha cambiado.

La decisión final sigue dependiendo de personas.

Un grupo en la sede de la Liga analiza con respaldo tecnológico… pero decide bajo criterio humano. Es decir, el error ya no es por falta de herramientas. Es por cómo se usan.

Y ahí es donde aparece el nuevo problema.

Antes, el error era parte del juego.

Hoy, el error queda expuesto… pero no necesariamente tiene consecuencias.

El sistema se volvió híbrido: ni totalmente humano, ni completamente tecnológico.

Y en ese punto intermedio, la responsabilidad se diluye. Si el umpire se equivoca, interviene la revisión. Si la revisión no corrige, la decisión queda.

Y al final, nadie responde.

El viejo “alégale al ampáyer” se transformó en algo más sofisticado… pero igual de frustrante: revisa lo que quieras, que tampoco pasa nada.

Y entonces la pregunta ya no es si la tecnología funciona.

Es otra: ¿quién responde cuando, aun con tecnología, se decide mal?

Porque el béisbol ya resolvió cómo medir. Ahora tiene que decidir cómo evaluar… y cómo sancionar.

El beisbol ya no necesita más tecnología.

Necesita asumir que, cuando se tiene y no se usa bien, el problema deja de ser técnico… y se vuelve humano.

La precisión sin responsabilidad no resuelve el problema.

Solo lo documenta.

Hoy el error ya no se justifica.

Se registra.

Y error que no se sanciona… se repite y lesiona al beisbol.