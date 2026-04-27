Decodificar el subsidio a transportistas

El Gobierno de Jalisco entregó el año pasado mil 69 millones de pesos (mdp) a los camioneros que operan el transporte público.

Este dinero representa 3.5 veces lo que se destinó a la Comisión de Búsqueda de Personas, la Fiscalía de Desaparecidos y la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda juntas.

Para nada es un monto menor.

El transporte público es un servicio aunque insistan en tratarlo como un negocio. El derecho humano a una movilidad digna está en la Constitución aunque insistan en verlo como un “apoyo”.

Por eso debemos exigir que la política de subsidios a los transportistas sea transparente, comprensible y accesible para cualquiera, cosa que no sucede.

La Secretaría de Transporte (Setran) difundió ayer un comunicado en donde presumió su “compromiso con la rendición de cuentas” al publicar en su portal de transparencia los subsidios a los camioneros actualizados al 2025.

Pueden consultarse en: transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/contenido/168/138/239

Sin embargo, el enlace te dirige al portal de transparencia en donde aparece una lista con 40 documentos. Con un poco de suerte y paciencia, uno identifica el documento: “Listado de personas con subsidio”, fechado el 5 de febrero de 2026.

Contiene tres tablas de Excel correspondientes a 2023, 2024 y 2025. Cada recuadro muestra el dinero destinado mensualmente a los concesionarios.

En total se han entregado mil 892 mdp a los transportistas desde 2023 que comenzó la política de subsidios en el anterior sexenio, pero con el mismo titular de Setran, Diego Monraz.

Las tablitas de Excel están bien, pero el problema viene cuando uno desea conocer a quiénes se les entregó todo ese dinero (básico, ¿no?).

El Excel ofrece un enlace para cada mes, mismo que abre un PDF con la lista de apoyos, pero sólo viene el número de ruta y monto que se le entregó, sin especificar la empresa a la que pertenece.

Si uno desea profundizar, hay que saber los nombres de las empresas de transporte, qué rutas operan, y hacer el cruce y la suma de lo que se les asignó, algo imposible para un ciudadano promedio.

Se necesitan, mínimo, conocimientos de programación, extracción y procesamiento de datos, así como el dominio del tema.

En un ejercicio rápido analicé enero de 2025. Ese mes la Setran entregó 49.3 mdp a los transportistas.

Al revisar cuánto se asignó a las 14 rutas de Transbús El Salto pertenecientes al boxeador Saúl “El Canelo” Álvarez, corroboré que ese mes se le entregaron al pugilista 3.1 mdp de dinero público como parte del subsidio.

La opacidad no es descuido sino estrategia. Publicar datos fragmentados sin nombres de empresas es una simulación. No hay transparencia si el ciudadano debe ser experto en datos para saber a qué bolsillos va nuestro dinero. Por ley, la información debe ser proactiva y accesible.

Debemos exigir una plataforma ciudadana para conocer en qué, cómo, a quién y bajo qué criterios se le están entregando estos millones a los transportistas.

Porque este año hay otros mil mdp de las arcas públicas, listos para ir a los bolsillos de los camioneros directamente del dinero de las personas.