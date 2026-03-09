Cybertrucks patrullan 29 km al día en promedio

El lunes 23 de febrero a mediodía, en pleno “código rojo” por los bloqueos del día anterior, estaba una Cybertruck guardada en la cochera de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, en el centro tapatío.

En 13 ocasiones entre el 11 de febrero y el 5 de marzo de este año visité el estacionamiento de la dependencia en donde resguardan las Cybertrucks.

En todas las visitas, en horarios entre las 13:00 y las 17:00 horas, alcancé a ver estacionada al menos una patrulla Tesla. Cuando pude acercarme lo suficiente corroboré que estaban estacionadas las tres, por ejemplo, el 11 de febrero a las 17:00 horas.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco me entregó vía transparencia el kilometraje acumulado por las tres Cybertrucks sin desagregarlo para cada una a pesar de que así lo solicité.

Del 10 de junio del 2025, fecha en que se entregaron las Tesla a la Policía estatal, hasta el 24 de febrero de 2026, fecha de la respuesta de transparencia, transcurrieron 259 días y las Cybertrucks acumulaban 22 mil 455 km recorridos.

Significa que las tres Cybertrucks de Tesla adquiridas por el gobierno de Jalisco han recorrido en promedio cada una 29 km diarios.

Esto equivale a realizar sólo un viaje al día -ida y vuelta- del Centro de Guadalajara al Estadio AKRON en Zapopan, o un rondín de una hora en la ciudad.

Por el contrario, una patrulla tradicional recorre más de 200 km al día, según dos oficiales consultados.

Una patrulla Tesla tiene 589 km de autonomía -este fue un argumento para su adquisición- y es capaz de acelerar de cero a 100 km/h en 2.7 segundos. Además puede remolcar hasta 5 toneladas.

Trabajadores de los alrededores de la cochera de la dependencia señalaron que las veían salir a patrullar con poca frecuencia.

Cuestioné a la Secretaría de Seguridad de Jalisco sobre la subutilización de las Cybertrucks.

Indicaron vía ficha informativa que, más que patrullar, dan “asistencia virtual” en “despliegues focalizados con enlace a cámaras de videovigilancia”.

También argumentaron que estos vehículos realizan “geointeligencia” con cruces de información en bases de datos gracias a su internet satelital Starlink.

Destacaron que con apoyo de las Cybertrucks se han capturado -sin aclarar cómo- a más de 100 personas con órdenes de aprehensión, se lograron 11 arrestos por narcomenudeo y dos vehículos asegurados.

Una razón para adquirir estas unidades es que funcionarían como C2 móviles.

El gobernador Pablo Lemus destacó que también ayudarían a disminuir la percepción de inseguridad. Sobre esto último parece difícil que guardadas en una cochera cumplan esa función.

Cada Cybertruck costó 2.1 mdp.

El 17 de julio de 2025 dos elementos de la Policía Estatal fueron separados de sus funciones operativas tras ser captados viendo Netflix a bordo de una Cybertruck.

Las Cybertrucks han sido criticadas como vehículos de relumbrón solo para el Mundial de Futbol. En esos días, indudablemente, las veremos patrullar la ciudad.

Al final, vale preguntarnos si la “asistencia virtual” y la “geointeligencia” -términos tan rimbombantes como ambiguos- justifican la inversión y los 29 km diarios en promedio frente a los 589 km de autonomía que cada vehículo ofrece.