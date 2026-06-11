¡Cuidado con los fraudes!

¡Alerta! El primer ganador del Mundial 2026 no ha sido ninguna Selección de futbol, sino los estafadores, que llegaron con ritmo de campeonato. Hoy inicia la competencia, pero ya se acumulan las denuncias de aficionados que compraron boletos y terminaron clasificados... pero en la lista de víctimas.

Hay quienes pagaron desde hace un año y siguen esperando sus entradas con más fe que certeza. Otros descubrieron que la página donde compraron era tan oficial como un billete de tres pesos.

Es más, algunos boletos fueron adquiridos por canales legítimos y fueron cancelados por sospechas de reventa. Así que varios aficionados aprendieron una dura lección mundialista: el verdadero partido no está en la cancha, sino en sobrevivir a la compra de boletos. ¿Qué tal?

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En pleno arranque del Mundial, en Jalisco ya pueden presumir tres medallas en el campeonato nacional de competitividad. Guadalajara, Puerto Vallarta y Ocotlán lograron colarse al Top 3 de sus respectivas categorías en el ranking del Instituto Mexicano para la Competitividad, convirtiendo al Estado en el único que presume semejante colección de trofeos.

La noticia cayó como bálsamo en los escritorios gubernamentales, donde preparan discursos para recordar que aquí sobra talento, inversión e innovación.

Lo único que sigue sin aparecer en algunos municipios son calles sin baches o socavones, pero ese indicador todavía no lo mide el Instituto.

Mientras Guadalajara le ganó la posición a Monterrey, Puerto Vallarta conservó la corona y Ocotlán se mantuvo entre los mejores.

En resumen, Jalisco compite tan bien, que hasta una ciudad media como Ocotlán entró al cuadro de honor.

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En el PAN Jalisco amanecieron molestos por la aparición del nuevo Partido Humanista. De hecho, salieron a aclarar que el humanismo auténtico, original, certificado y con denominación de origen les pertenece a ellos. Como quien reclama esa patente.

Los panistas aseguran que el recién nacido tiene sombras demasiado incómodas detrás de su discurso, por lo que advierten a los ciudadanos que no se dejen seducir por etiquetas ni palabras bonitas. Nada de humanismos piratas, pues.

En fin, mientras unos presumen ser los verdaderos guardianes del humanismo, los otros apenas están aprendiendo a caminar. ¡Y eso que no estamos en campaña!