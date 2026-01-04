Cuando la fidelidad basta

Entré al cine esperando ver otra biopic más de un cantante famoso. En los últimos años, este formato -junto con los recalentados y reimaginaciones de los clásicos de Disney- ha dominado la pantalla grande con una insistencia casi perezosa. Historias de talentos extraordinarios destinados a brillar. Relatos que confirman la fantasía de que la vida solo merece ser contada cuando culmina en triunfo. Este caso fue distinto.

Song Sung Blue, que llega a los cines a partir del 1 de enero de 2026, no está interesada en el genio ni en la fama, sino en algo mucho más incómodo: la dignidad silenciosa de una vida que no despega. Dirigida con una sobriedad poco común por Craig Brewer, la película narra la historia real de una pareja que, a finales de los noventa en Wisconsin, se gana la vida haciendo un tribute act de Neil Diamond. No hay pretensión de grandeza ni ambición de gloria; solo el deseo de vivir con pasión. Es como filmar la vida de esa estrella tapatía que interpreta a Juan Gabriel en fiestas y posadas: no el ídolo, sino el hombre que entretiene porque es la forma más honesta que tiene de estar en el mundo.

Aquí no hay glamour. Hay una pareja de clase media cuya humanidad se vuelve visible no por lo que logra, sino por lo que resiste. Mike y Clare Sardina -interpretados por Hugh Jackman y Kate Hudson- se conectan a través de la música y de un deseo elemental: cantar, aunque nadie garantice que valga la pena. Cantan donde pueden y se exponen a la indiferencia, veneno infinitamente más cruel que el rechazo. Incluso en lo íntimo, la película rehúye el escándalo, en contraste con un panorama cinematográfico que ha transformado la intimidad en una provocación vaciada de significado.

El éxito aparece como espejismo. Una nota en las noticias locales, fans que se multiplican en Milwaukee, la sensación de estar cerca de ese punto de inflexión que tantas películas nos han enseñado a esperar. Y entonces sucede lo único verdaderamente honesto de la historia: la vida interrumpe. En cuestión de segundos, un accidente deja claro lo frágil que era todo.

Aquí la película deja de ser amable. La vida exige mantenerse en pie cuando sería más fácil volver a caer o anestesiarse y seguir siendo fiel a lo prometido en el calor de la emoción. No necesitamos ser héroes de capa para demostrar que somos valientes. Tampoco necesitamos películas que sigan vendiendo la fantasía de la fama como medida de una vida lograda. Si el cine solo va a contar historias de millonarios que “la hicieron” en Hollywood, prefiero no verlas. Quiero saber más de quienes no llegaron, de quienes sostuvieron, de quienes eligieron quedarse cuando irse habría sido más cómodo. De los que murieron a sí mismos para que quienes estaban a su alrededor pudieran mantenerse de pie.

Ojalá Song Sung Blue no sea una excepción, sino una grieta. Una película que recuerde que la grandeza humana rara vez hace ruido y casi nunca recibe recompensa visible. Que invite a vivir con más honestidad y a preguntarnos qué entendemos realmente por una vida lograda. Ojalá haya quienes sigan buscando historias así: las que no aparecen en portadas, pero sostienen al mundo. Que, al menos por un momento, en la pantalla brille algo más difícil de vender: la humanidad de una vida bien llevada.