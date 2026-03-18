Hace algunos años, después de una reunión particularmente tensa, un amigo me dijo algo que se me quedó grabado: “El problema de estos ‘diálogos’ es que nadie quiere dialogar… todos vienen a ganar”. No he olvidado esa frase.

Esta semana murió Jürgen Habermas, uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo, y no pude evitar pensar en una idea que atraviesa toda su obra: la democracia no depende solamente de leyes o instituciones, sino de algo más simple y más difícil: la voluntad de escucharnos. Hoy en día es imposible no preguntarse si no estamos viviendo exactamente lo contrario.

Vivimos una época donde el mundo parece acostumbrarse a la confrontación. Las guerras vuelven a ocupar las portadas. Ucrania. Gaza. Irán. Conflictos que parecen no tener salida porque el lenguaje de las armas siempre termina sustituyendo al lenguaje de las razones.

Pero no sólo pasa en los campos de batalla. También pasa en nuestras conversaciones cotidianas, en la política, en las redes sociales, en las reuniones familiares, en las universidades.

¿En qué momento empezamos a confundir dialogar con derrotar?

Habermas insistía en algo que hoy suena casi revolucionario: que nadie posee la verdad completa y que sólo a través de la conversación honesta podemos acercarnos a ella. Pero eso implica aceptar algo incómodo: que el otro puede tener razón en algo.

Quizá esa sea una de las cosas más difíciles de aceptar en estos tiempos. Porque hoy todo nos empuja a tomar partido, a dividir el mundo entre quienes están conmigo y quienes están contra mí.

Y entonces vale la pena detenernos un momento y preguntarnos: ¿Todavía podemos disentir sin destruir? ¿Todavía podemos construir acuerdos? ¿Todavía podemos escuchar?

A veces lo olvidamos, pero deberíamos ser capaces de convivir con la diferencia, argumentar sin odio y defender ideas sin dejar de reconocer la dignidad de quienes piensan distinto.

En un mundo que parece premiar la estridencia, tal vez necesitamos volver a valorar algo más silencioso: la conversación. El acuerdo de lo colectivo solo parte de la confianza. Y la confianza sólo puede construirse cuando existe la posibilidad real de hablar y ser escuchados.

Tal vez por eso la muerte de Habermas no sólo marca la partida de un pensador. Nos deja también una pregunta incómoda: ¿Queremos tener razón… o queremos tener futuro?

Porque si renunciamos al diálogo, tarde o temprano terminaremos renunciando también a la posibilidad de entendernos.

Quizá la mejor manera de honrar su legado no sea citándolo, sino algo más simple: bajar la voz. Volver a sentarnos a la mesa. Y recordar que antes que adversarios, seguimos siendo parte de un todo… y que antes la exterminación, la herramienta sigue siendo la misma: la conversación.

twitter.@rvillanueval