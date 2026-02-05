¿Conoce usted a Leonardo?

Hace un par de semanas afirmé en este espacio que ni Morena ni sus aliados tienen la calidad moral para pedir la revocación de mandato de nadie. Quiero aclarar que era un comentario, no un reto.Esta semana inició fuerte: se dio a conocer que Leonardo Almaguer, diputado local del Partido del Trabajo (quien llegó al puesto en alianza con Morena), tiene antecedentes penales por andar robando camiones que transportaban cerveza. Por allá del 2004 fue procesado por los delitos de delincuencia organizada y robo. Tranquilo el muchacho, pues.No se había terminado de enfriar el café cuando la noticia ya estaba en todos lados. Y no es para menos: un diputado con antecedentes penales que él nunca explicó a sus electores. De que es nota, es nota.Aquí podría hacer yo el mal chiste de que Leonardo Almaguer cumple con todos los requisitos para ser candidato y posteriormente legislador de Morena, pero miren, me lo voy a ahorrar. Lo que sí me causa gracia es la contranarrativa con la que está intentando responder ese grupito: ahora resulta que los están atacando y que son las víctimas del sistema. Pobrecitos. Denles un abrazo.Otro detallito: hasta el momento en que estoy escribiendo esta columna (o como le podamos llamar a esto), Leonardo Almaguer no había salido a dar la cara. En términos de comunicación política, que es a lo que se dedica quien escribe esto, es por demás preocupante. Lo que sucede cuando te hacen un señalamiento tan puntual y tú no respondes es que renuncias a la posibilidad de tomar control sobre tu propia narrativa. Para cuando él salga a hablar, será demasiado tarde ante la opinión pública. Una cosa es que seas indefendible, pero otra muy diferente es que juegues a ser invisible.Ya, por último: quienes sí intentaron hablar fueron sus compañeros del Partido del Trabajo. No me ayudes, compadre. Citaron a una rueda de prensa en la que terminaron peleándose con los medios. Para la otra mejor manden un boletín (pero que alguien les revise la redacción, no vaya a ser que escriban peor de lo que hablan).Leonardo Almaguer tendrá que tomar una decisión pronto. Nadar de muertito mientras el mundo arde va a dejar de ser opción más temprano que tarde. Uno pensaría que la vergüenza existe en el mundo, pero lamento decepcionarlo. Le apuesto a que seguirá en su curul como si nada hubiera pasado.Consejo no pedidoSi usted quiere ser político, evite con todas sus fuerzas tener antecedentes por asaltar camiones que transportan cerveza. Es un sacrificio que la patria demanda.TikTok, IG y X: @romedinapol