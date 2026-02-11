Confusión en Tequila

Si ya el entorno hacía difícil la llegada de Lorena Marisol Rodríguez Rivera, la presidenta municipal interina de Tequila, sus antecedentes, su desafortunada primera serie de respuestas a los medios y las versiones encontradas de la forma en que fue electa, del gobernador Pablo Lemus y la Presidenta Claudia Sheinbaum, pusieron cuesta arriba el inicio de su gestión.

Lo primero que tendrá que aclarar es si la Fiscalía General de la República (FGR) ya la mandó citar por aparecer en el expediente donde están las acusaciones contra su antecesor Diego Rivera Navarro, por los delitos de extorsión y nexos con el crimen organizado.

Le ha afectado también en su credibilidad el video que circula profusamente en redes sociales en el que departe efusivamente en una reunión donde un grupo entona narcocorridos exaltando la figura de los capos del narco.

Su lealtad al equipo que lideraba el alcalde detenido, y del que también detuvieron al director de seguridad pública, al de catastro y de predial (Juan Gabriel Toribio Villarreal, a quien señalan que es pareja sentimental de la presidenta interina, aunque ella lo negó) y al de obra pública, la demostró cuando pidió un juicio en el que se respete el debido proceso, y al negar en su primera entrevista con los medios, que en Tequila exista una red de extorsión, uno de los motivos centrales por los que encarcelaron a su ex compañero de regiduría.

En nada le ayudó tampoco que por un lado el mandatario estatal haya atribuido su elección a la operación de la Secretaría de Gobernación con las y los regidores del ayuntamiento de Tequila, mientras que en su mañanera, Sheinbaum aseguró que fue un asunto exclusivamente de las y los ediles.

Lo cierto es que en Tequila reina la confusión y las suspicacias al grado que para muchos la situación política de este Pueblo Mágico de Jalisco es como nuestra pequeña Venezuela donde se fue el dictador Nicolás Maduro, pero se quedó Delcy Rodríguez, una incondicional, arquitecta y operadora del régimen chavista.

Sigue pendiente además la detención del tesorero y del jefe de gabinete, así como el nombramiento del nuevo responsable de la Seguridad Pública del municipio, que según dijo ayer el Gobernador, será seleccionado por algunas de las dependencias de seguridad del Gobierno federal, para sustituir al detenido Juan Manuel Pérez Sosa, quien era manejado por el ex comisario de Ameca, Severo Flores Mendoza, alias “El Rey Mago”, señalado por el Gobierno de Estados Unidos como parte del Cártel Nueva Generación.

Habrá que ver qué tanto ayuda a cambiar esta situación de incertidumbre en Tequila la visita que hizo ayer el gobernador con su gabinete para ofrecer apoyo a la nueva alcaldesa con proyectos hasta por 500 millones de pesos, y el llamado que hizo a los empresarios tequileros y del sector turístico a volver a confiar en las autoridades.

