¡Muy bravo…!

Nos cuentan que el diputado Alejandro Puerto andaba muy activo convocando gente para firmar contra el alza a la tarifa del transporte público en la plaza de Tesistán. Hasta ahí, todo bien: activismo puro…

El detalle vino cuando en la zona había personal del Ayuntamiento de Zapopan haciendo labores de limpieza y, según los testigos, al legislador se le subió el tono y se puso bravo, como si la escoba tuviera la culpa del tarifazo. ¡Pues qué trae!

Lo que no logra en tribuna parece que lo descarga con el personal de base o sindicalizado, ese mismo que madruga, barre y, por cierto, también usa el transporte público que dice defender. ¿Qué tal?

* * *

Cada quien tiene su versión. La primera declaración del gobernador Pablo Lemus sobre la nueva alcaldesa de Tequila, Lorena Rodríguez, fue directa y sin rodeos: la Secretaría de Gobernación sugirió que ella fuera. Punto.

Pero la Presidenta Claudia Sheinbaum salió a poner orden en la narrativa: no, que fue el Cabildo, conforme a la reglamentación vigente, con acta, firmas y protocolo. Nada de dedazos.

En Tequila, al parecer, no sólo se destila la bebida, también las interpretaciones políticas.

Sólo queda una pregunta: ¿La Fiscalía General de la República investiga a la ahora presidenta de Tequila?

* * *

Nos dicen que en Comisiones Unidas del Senado ya se celebraba la “histórica” reducción de la jornada laboral, pero al leer la letra chiquita, el festejo se fue a horas extra… no pagadas.

El senador Clemente Castañeda votó a favor del dictamen, pero con reservas puntuales. Porque resulta que las 40 horas no garantizan dos días de descanso. Además, la promesa completa se manda cómodamente hasta el 2030.

Reducir la jornada está bien, siempre y cuando no se reduzcan también los derechos laborales. ¿O qué?

Hoy se discute el dictamen en el pleno.

* * *

A Jorge Álvarez Máynez le da gusto —pero mucho— que Luis Donaldo Colosio Riojas se apunte a la candidatura del Gobierno de Nuevo León en 2027. El dirigente festeja, aplaude y hasta reparte fichas.

Ayer aprovechó para barajar fuerte y descartar, sin titubeos, cualquier alianza con el PRI y el PAN. Que MC va solo, aunque con varios ases bajo la manga. “Como se dice en el póquer, Colosio tiene mano en las dos”, soltó Máynez, refiriéndose a las gubernaturas de Nuevo León o Sonora.

¡Eso es tener futuro!