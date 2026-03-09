Hace unos días, en una sobremesa que empezó con café y terminó inevitablemente en diagnóstico de la actualidad, un amigo lanzó la frase que se ha vuelto casi deporte generacional: “Estamos viviendo los peores tiempos posibles.”

Argumentos no faltaban. Guerras en distintas regiones del planeta, narcotráfico incrustado en la vida pública, corrupción que parece enfermedad endémica, crisis económicas cíclicas, pandemias... A primera vista, el panorama parece más cercano a una distopía que a una promesa.

Pero en momentos así, conviene aplicar algo que escasea más que el optimismo: conciencia histórica.

La conciencia histórica es, básicamente, la capacidad de mirar el presente con el espejo retrovisor del tiempo. No para romantizar el pasado —ese deporte también es peligroso— sino para entender que la humanidad rara vez ha vivido en calma absoluta. De hecho, lo excepcional en la historia no ha sido la estabilidad, sino los breves periodos en los que logramos construir algo parecido a ella.

Si miramos hacia atrás, veremos que cada época tuvo su propio catálogo de catástrofes. Imperios que se expandían a golpe de espada o de cañón, epidemias que arrasaban poblaciones enteras sin que nadie supiera siquiera qué era un virus, crisis económicas que dejaban a millones en la pobreza absoluta y guerras donde generaciones completas desaparecían.

El Imperio Romano tenía esclavitud institucionalizada. La Europa medieval convivía con pestes que podían borrar ciudades completas. El siglo XX concentró dos guerras mundiales, genocidios, bombas nucleares y regímenes totalitarios capaces de convertir a millones de ciudadanos en piezas descartables de su maquinaria ideológica.

En comparación, nuestro tiempo tiene problemas enormes, sí. Pero también tiene algo extraordinario: posibilidades.

Hoy, millones de personas pueden estudiar en universidades que hace apenas un siglo estaban reservadas a élites diminutas. La movilidad social, aunque imperfecta, existe. La migración —legal o irregular— permite que alguien nacido en una esquina del planeta intente construir una vida en otra. Las ideas viajan, se discuten y se confrontan en espacios públicos que antes simplemente no existían.

Incluso la crítica al poder, que hoy vemos en redes sociales, columnas y foros públicos, sería impensable en muchas épocas donde opinar podía costar la cárcel… o algo peor.

Nada de esto significa que vivamos en un paraíso. La violencia no se relativiza ni se justifica. Las desigualdades siguen siendo escandalosas y las instituciones muchas veces se quedan cortas frente a los desafíos del presente. Pero tampoco vivimos en la antesala del apocalipsis permanente que a veces nos venden los titulares.

La historia, cuando se observa completa, revela algo incómodo para los amantes del pesimismo: el mundo ha mejorado en muchos sentidos.

La expectativa de vida global se ha duplicado en poco más de un siglo. Las democracias —imperfectas, ruidosas y a veces frustrantes— se han expandido más que cualquier sistema político anterior. La pobreza extrema, aunque sigue siendo una tragedia para millones, ha disminuido a escala global de forma significativa.

Y aunque muchos prefieran no decirlo en voz alta, también es cierto que el orden internacional que emergió después de la Segunda Guerra Mundial —con todas sus contradicciones— generó un entorno donde el comercio, la innovación tecnológica y la circulación de ideas abrieron espacios de prosperidad inéditos para amplias capas de la población mundial.

Ese orden tiene un centro de gravedad evidente: el mundo occidental liderado por Estados Unidos. No es perfecto, ni mucho menos. Ha cometido errores. Pero también ha sido, en términos comparativos, un sistema que ha permitido altos grados de libertad económica, cultural y política que difícilmente se podrían encontrar bajo imperios anteriores o en otros regímenes contemporáneos.

Las crisis pasan. Las generaciones cambian. Las sociedades se reinventan.

Nuestros abuelos sobrevivieron a épocas donde el futuro era mucho más incierto que el nuestro, y aun así construyeron ciudades, instituciones y oportunidades que hoy damos por sentadas.

Tal vez, lo correcto no sea negar los problemas actuales, sino entender que vivimos en un momento que, pese a todo, sigue ofreciendo oportunidades para crear algo mejor.