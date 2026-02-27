Con una chaineadita se vuelven a vender: Netflix

El público exige entretenimiento, la vanguardia tecnológica transmite contenidos. El boxeo es un producto que se vende bien, muy bien, y ante la escasez de estrellas, van por los rostros que fueron taquilleros. El youtuber Jake Paul eligió a Mike Tyson, a JC junior, después arriesgó su vida con el inglés Anthony Joshua. Toca turno a Netflix, con bombo y platillo anuncia la revancha Floyd Mayweather Jr.-Manny Pacquiao.

Comerciantes de esta plataforma fueron hasta las bodegas para desempolvar a las leyendas, y con una chaineadita los vuelven a colocar en el aparador, y habrá buena respuesta. Los millones de dólares en bolsas que recibirán estos abuelos, bien valen la pena para exponer la integridad física, pero con focos de alarma para el desvencijado Pacquiao, quien tras el KO que recibió por parte de Juan Manuel Márquez en 2012, ya jamás fue el mismo sobre el cuadrilátero, de entonces a su más reciente encuentro, el puño derecho del adversario ingresa a su rostro como cuchillo en mantequilla, una pera de entrenamiento. Pacquiao debió retirarse hace años de los tinglados, apuesta su salud en esta producción, sus finanzas deben sentir el suelo.

Lo publicitan como acontecimiento, la verdad es que Manny Pacquiao jamás tuvo posibilidades con Floyd Mayweather Jr., ni en el tiempo que le ganó a Oscar de la Hoya, mucho menos después del nocaut que recibió del mexicano Juan Manuel Márquez.

El show está anunciado, y así se trate de un espectáculo con guión establecido, un solo golpe podría cambiar la fiesta de las bolsas con millones de dólares, por un hecho que lamentar. En la primera edición celebrada en 2015, Mayweather Jr., ganó entre 200 y 250 millones de dólares. Pacquiao, entre 120 y 150 millones. Informaron agencias.

El vació de astros, que coincide con el surgimiento y casi final de Saúl "Canelo" Alvarez, con su récord en el que abundan peleas aburridas, es oportunidad para hacer negocio con los más de 325 millones de suscriptores de Netflix, quienes podrán entretenerse siguiendo Mayweather Jr.-Pacquiao, y sin cargos adicionales de pago por ver.

Se encontrarán el 19 de septiembre en The Sphere, la esfera futurista de Las Vegas. Floyd Mayweather Jr., 49 años de edad. Manny Pacquiao, 47 años de edad... Y por ahí estaré atisbando.