“Con las patas”

Hace dos semanas -4 de marzo- este espacio lo titulamos “Irresponsabilidad ministerial”, recordando cómo hace casi un año fue contaminada la escena del crimen en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, en el primer día en que la Fiscalía General de la República (FGR) tomo responsabilidad del inmueble, al permitir -como “visita de museo”- que medios de comunicación, madres buscadoras, colectivos, activistas, comisión de derechos humanos y organismos internacionales ingresaran a la propiedad, y como el pasado 22 de febrero, después de la localización de Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho”, se dejó desprotegida la cabaña en Tapalpa, Jalisco, donde fue ubicado y desde donde se inició la persecución a la montaña en donde encontró la muerte, permitiendo que diversos reporteros y camarógrafos ingresaran a un lugar en donde aún existían pruebas de cómo operaba el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En ambos casos y bajo la responsabilidad de la misma dependencia federal, la escena del crimen no quedó sellada a personas ajenas a las indagaciones.

Ayer, la FGR en un comunicado dio a conocer que “no puede determinarse la autenticidad de los indicios que se han señalado públicamente -en diferentes periódicos de circulación nacional- como hallados en la cabaña de Tapalpa, señalando que personas ajenas a las investigaciones pudieron alterar el lugar de los hechos “y comprometer la preservación de posibles evidencias”, sin admitir que fue la propia irresponsabilidad de la dependencia a no seguir los protocolos periciales la que provocó que hubiera acceso libre la propiedad.

Argumenta la Fiscalía que por la complejidad de la operación, los enfrentamientos que se extendieron a zonas aledañas -pero lejanas- al lugar de los hechos, la pérdida de vidas humanas y ante la posibilidad de una reacción más violenta del grupo delincuencial, la zona quedó desprotegida, “... debido a la complejidad de la operación”.

El planteamiento de la Fiscalía tiene sentido, pero aplicado en las primeras 12 horas después de los enfrentamientos. Pero, quienes ingresaron con cámaras y micrófonos a tomar testimonio de dónde y cómo vivía el narcotraficante más buscado del mundo, lo hicieron en las siguientes 24 y 48 horas. Aquello estuvo abandonado por días completos.

Dice la Fiscalía que el lugar de los hechos quedó “contaminado”. Por supuesto, pero por no seguir los protocolos adecuados, como ha quedado demostrado en estos dos casos concretos, como es Teuchitlán y Tapalpa, en donde las las cosas se han hecho “con las patas”.

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