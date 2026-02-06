¿Cómo ocultar la realidad?

En menos de 48 horas, mientras que voces desde una las cúpulas morenistas piden a los medios de comunicación “...bajarle” a la difusión de los hechos violentos para no afectar la percepción ciudadana sobre la inseguridad -como fue el caso de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien recomendó que “Sería muy bueno un acuerdo… para que le bajemos a la nota roja y creo que eso ayudaría”-, desde el mismo oficialismo se reconoce que los delitos de extorsión, “... no ha sido posible, ya no digo bajarlo, contenerlo”, según dijo la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, y organismos internacionales -como Human Rights Watch (HRW)- denuncian que en nuestro país hay graves violaciones a los derechos humanos, niveles extremos de violencia y abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

Si fue escandalosa la declaración de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México por su irracionalidad, la posición de la Fiscal General fue genuina y realista de la situación por la que atravesamos, al decir que, “Desde la perspectiva del Gobierno de México a través del Gabinete de Seguridad y de nuestras instituciones, debemos reconocer con claridad que la extorsión no se enfrenta de manera aislada, no lo podemos hacer. Este fenómeno delictivo rebasa nuestras fronteras municipales, estatales y muchas veces nacionales”. Y puso el “dedo en la llaga” al hablar con honestidad sobre una posible solución: “La voluntad real de unir fuerzas, porque si queremos resultados distintos, necesitamos trabajar de manera distinta, y eso significa dejar atrás cualquier lógica de esfuerzos aislados para construir una respuesta de Estado, firme coordinada y permanente”.

Por su parte el informe anual sobre México de HRW, además de señalar la extrema violencia y violación de derechos, hace referencia al “deterioro democrático, centrado en el desmantelamiento del sistema de pesos y contrapesos”, según comentó la directora para las Américas del organismo, Juanita Goebertus, quien agregó que hay “contradicción muy clara” entre el discurso internacional del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la realidad interna del país, marcada por el debilitamiento de la independencia judicial, la violencia y la impunidad. Y ayer, nos desayunamos con el anuncio del mismo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre la detención del Alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, quien junto a otros tres funcionarios del municipio son acusados por actos de extorsión.

Entonces, ante ese cúmulo de antecedentes de denuncias, violencia, impunidad y debilitamiento institucional de lo que sucede en México, ¿cómo podemos aspirar a cambiar la percepción ciudadana y ocultar la realidad?

Usted, ¿qué opina?