CNTE-4T ¿Alianza rota?

La buena decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum de poner fin al diálogo con las cúpulas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el anuncio de que irán a consultas directas y mesas de negociación escuela por escuela abre la disyuntiva de romper definitivamente o no con la alianza político electoral establecida desde el 2018 entre la CNTE y el entonces candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

A cambio de su apoyo, AMLO derogó la reforma educativa hecha en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que le había quitado canonjías y prebendas a la CNTE, y también desapareció el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) que tanto irritaba a los profesores de esa ala radical del magisterio mexicano, por su resistencia a ser evaluados.

Pese a todos los privilegios que les devolvió, López Obrador fue también presa de los sistemáticos chantajes de la CNTE. Por ejemplo, en agosto de 2021, le bloquearon el paso a la camioneta en la que se dirigía a la Séptima Región Militar en Chiapas a dar su conferencia mañanera. La tuvo que dar desde dentro del vehículo por la protesta de los maestros inconformes.

Por eso es tan importante la postura asumida por la Presidenta luego de que la CNTE radicalizó también su posición aprovechando la atención internacional que tendría nuestro país por la realización del Mundial de Futbol.

De estar en un momento de alta incertidumbre por los amagos de obstaculizar la realización de la inauguración en el Estadio Azteca y la apertura del Fan Fest en el Zócalo, el Gobierno de Sheinbaum salió bien librado por los operativos policiales que lograron contener a los manifestantes y garantizar estos eventos sin mayores sobresaltos. Otro factor a favor fue el ánimo festivo de miles de aficionados que caminaron al Estadio y al Zócalo decididos a hacer valer sus derechos pese a los bloqueos de la CNTE que terminaron por hacerse a un lado.

Los próximos días serán claves para ver si prospera este freno que se quiere poner a las extorsiones de la CNTE al Gobierno federal que han impuesto desde hace casi cinco décadas sin que ningún presidente les hubiera hecho frente, más allá del intento de Peña Nieto. Seguramente los sectores más radicales de la CNTE buscarán elevar el nivel de las protestas en medio del desarrollo de la justa mundialista para tratar de que la Presidenta se retracte.

Sheinbaum, pues, está ante una clara y decisiva disyuntiva: si se volverá a entregar el tráfico de plazas magisteriales y el control administrativo y económico del sistema educativo a la CNTE; o se erigirá como un Gobierno que tendrá la rectoría de la educación y que no cederá a los chantajes de quienes fueron sus aliados electorales, aún con el riesgo de perder los votos que esto podría significar.