Claudia, redes y la “conspiración” por Uruapan

En medio de la conmoción nacional por el asesinato del edil Carlos Manzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum ordenó investigar cuentas de redes sociales para, según dijo en la mañanera, desenmascarar el “dinero” detrás de una supuesta manifestación antigubernamental.

Las preguntas de este lunes en Palacio fueron casi por entero sobre la ejecución del presidente de Uruapan, Michoacán, el sábado por la noche. El ángulo de no pocas interrogantes, empero, no fue sobre los autores del crimen, sino sobre quienes cuestionan al gobierno.

Al contestar algunos de esos cuestionamientos la Presidenta reveló que pidió investigar cuentas supuestamente involucradas en la convocatoria de una protesta el día 15 de noviembre.

“Si quieren, en otro momento hablamos, en la semana, de esta manifestación a la que están convocando supuestamente jóvenes de una generación y vamos a ver cuáles son las cuentas que la proponen, que no tiene nada que ver con una manifestación legítima, sino más bien promovida, a ver si de casualidad los jóvenes se enganchan, ese es el objetivo”, dijo a pregunta expresa.

“No es algo legítimo que haya surgido de algunos jóvenes, sino son los mismos: ‘Mexicanos por la Corrupción’, ahora vinculados con un grupo empresarial; y otros que no han encontrado salida, que ya no tienen mucho reconocimiento social y que se vinculan a través de este esquema.

“Ayer yo pedí una revisión de las cuentas, que ya la vamos a presentar: cómo fue que se dio este… Porque hay mucho dinero involucrado, muchísimo, mucho dinero, en levantar tendencias, en impulsar mentiras, para ir generando un ambiente, o confundir. Entonces, eso también hay que decirlo”.

En otro momento, y también luego de una pregunta al respecto, insistió: “Porque una cosa es la indignación que puede haber en la ciudadanía por el homicidio de su alcalde, que es entendible, y otra cosa muy distinta es la motivación de todos estos personeros de la derecha, o personeros de medios de comunicación, o personeros comentócratas que, primero, hacen especulaciones, dicen mentiras; y segundo, tienen una intención política. Son dos cosas distintas, dos cosas completamente distintas, y las dos hay que atenderlas, una y la otra también denunciarla. Por eso ayer pedí que se hiciera esta investigación sobre lo de las redes, porque te puedes decir: ‘No, es que miren, la tendencia dice’. Pues sí, pero ¿quién armó esa tendencia?, ¿cuánto dinero le pusieron a esa tendencia?, ¿quién está poniendo ‘impulso’, se llama ahora en TikTok?, ¿quién está subiendo esas cuentas de TikTok? Porque hay dinero ahí involucrado. Entonces, ¿quién va a destinar recursos para utilizar esto políticamente? Eso es lo que decimos: A ver, ¿realmente les importa Uruapan?, ¿realmente les importa Michoacán?, ¿realmente les importa la familia? No. Lo que les importa es usar esto para sus propios beneficios. Repito, ahí está el desplegado de los gobernadores de todos los partidos políticos, una visión completamente distinta: ‘Condenamos, exigimos que se haga la investigación y trabajamos juntos por la seguridad en el país’, a esta otra de dinero a las cuentas, como si se pudiera construir una realidad virtual en las redes sociales, eso también hay que decir qué es”.

Al revelar que solicitó esa investigación, la Presidenta estaba acompañada de su secretario de la Defensa, el de la Marina y el de Seguridad Ciudadana. También estuvieron en la mañanera el director del IMSS y el titular de la PROFECO.

Subrayo la presencia de mandos militares y del poderoso secretario Omar García Harfuch porque, inadvertida o deliberadamente, el mensaje sobre la investigación que CSP pidió amerita preguntas importantes para las libertades de expresión y manifestación.

Es necesario retomar las palabras Presidenciales (de ahí que yo cite ampliamente lo dicho por Sheinbaum) para pedir más información: qué tipo de “investigación” o “revisión” solicitó la mandataria, a quién, y con qué justificación y alcances.

Dado que, tras el asesinato, la Presidenta se reunió con su gabinete de seguridad: ¿ahí pidió esa investigación? ¿Al secretario Harfuch y a los titulares de Defensa y Marina con sus respectivos sistemas de inteligencia? ¿A la secretaria de Gobernación? ¿A su jefe de comunicación Alfonso Brito? ¿Estos últimos pueden investigar fondos?

Como Sheinbaum destacó fondeo en internet, no es por pensar en la llamada “ley espía” pero -más preguntas- ¿pondrá al SAT y a la Agencia Digital a buscar lo que a todas luces la presidenta hace parecer como una conspiración en contra suya?

Sobra decir que durante la conferencia mañanera la mandataria fue más enfática al hablar de sus adversarios en la política y en sus críticos redes que de los criminales detrás del asesinato de Carlos Manzo, y que recurrió al manido expediente Calderón-García Luna etc.

Pero la novedad es que ahora pide investigar financiamiento en redes sociales. ¿Eso qué tendrá qué ver con la muerte de Carlos Manzo?