Cierran puertas

Dicen que todo está bajo control. Tan bajo, que mejor suspendieron clases, cerraron polideportivos, pausaron conciertos, frenaron vacunaciones y hasta el transporte público decidió tomarse la tarde libre ayer. El operativo federal en Tapalpa y la muerte de “El Mencho” dejó algo más que humo: detenidos, tiendas saqueadas, Bancos del Bienestar afectados y un Estado en modo “mejor ni salgas”.

Eso sí, la reactivación fue “paulatina”, palabra favorita cuando nadie sabe a qué hora volverá la normalidad. Hospitales blindados, aeropuertos custodiados y atletas en resguardo, porque nada dice tranquilidad como la Guardia Nacional en cada esquina.

El mensaje oficial fue no difundir rumores, aunque los bloqueos hablaron por sí solos. Jalisco vivió un domingo de prevención ciudadana exprés: puertas cerradas, cortinas abajo y WhatsApp más rápido que cualquier comunicado.

***

Nos dicen que en los pasillos de algunos Ayuntamientos andan más nerviosos que un alcalde en auditoría. Tras la detención del presidente de Tequila, Diego Rivera, no cayó nada bien la advertencia del líder de industriales, Antonio Lancaster-Jones, quien soltó que hay quejas contra más alcaldes por acoso o extorsión.

Y claro, cuando el río suena… en algunos municipios, autoridades voltearon al techo, otros al celular y unos más al archivo muerto. ¿Alguien preocupado en la metrópoli? Cuentan que en El Salto, sí. ¿Será?

***

Es oficial, Laura Haro y Aurelio Fonseca fueron ratificados para continuar al frente de la dirigencia estatal del PRI en Jalisco. Al ser la única fórmula registrada, el mensaje de unidad y cierre de filas en torno al proyecto es claro.

Haro llega al segundo periodo con la promesa de consolidar un PRI para siempre, reto de grandes dimensiones por el momento que atraviesa el partido, pero si algo ha demostrado la priista es talante, por lo que continuaremos viéndola. Aunque seguramente mostrará una faceta más enérgica, en busca de buenos resultados para su partido en la intermedia del 2027.

***

En el país donde todo se litiga, ahora también las siglas tienen dueño. Resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió que la organización Construyendo Sociedades de Paz guarde sus letras “CSP” en el cajón, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum impugnara su uso. ¿La razón? Que podrían generar confusión con sus iniciales.

Aunque el Instituto Nacional Electoral había dicho que “no pasa nada”, la Sala Superior del Tribunal opinó lo contrario y revocó el aval. Así que, por si alguien pensaba que las siglas eran patrimonio común, ya vio que no: en tiempos electorales hasta el abecedario se vuelve terreno estratégico.

Moraleja política: cuidado con nombrar asociaciones, no vaya a ser que coincidan con alguien en Palacio y terminen en juicio. Porque aquí, hasta tres letras pueden desatar tormenta institucional.