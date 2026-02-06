"Chispa", imaginar un imperio

"Lo importante no es llegar sino mantenerse", le decía, tras su natural sonrisa, Julio César Chávez al entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, quien se presentó al entrenamiento de la leyenda días antes de su encuentro con el estadounidense Greg Haugen, combinación que llenó el Estadio Azteca y registró Récord Guinness, 132 mil 274 espectadores asistieron con boleto pagado el 20 de febrero de 1993.

Hoy el tapatío Christian "Chispa" Medina, estrena su campeonato mundial gallo OMB, ante Adrián "Gatito" Curiel, originario de Ecatepec de Morelos, fue campeón mundial minimosca FIB en 2023. El boxeador, egresado de la colonia La Villa de Guadalupe, inició su ascenso a ídolo con la demostración en Nagoya, Japón, el 14 de septiembre noqueó en el cuarto episodio al entonces campeón mundial, el local Yoshiki Takei.

Escenario perfecto, el Domo Alcalde, ante el público tapatío, para registrar el comienzo de un ídolo, taquillero, y de campeón mundial de varias defensas con victorias convincentes que lo acerquen a las bolsas importantes para imaginar un imperio. Lo importante no es llegar, sino mantenerse.

Son propiedad de "Chispa" dos importantes activos, es carismático, y con alta popularidad nacional, con disciplina, alcanzaría su objetivo en los próximos diez años, convertirse en leyenda, y dueño de una importante cifra por bolsas ganadas.

La tecnología de vanguardia debe lanzarlo a la fama internacional esta noche, su calidad es suficiente para el pronóstico, imágenes que seguirán con atención, y gusto, los mexicano estadounidenses, quienes estarán a la espera de la primera presentación del boxeador tapatío en Estados Unidos, el mercado que finalmente paga las fantásticas bolsas, aficionados mexicano estadounidenses, quienes hicieron millonario en dólares a Saúl "Canelo" Alvarez, y a su mejor esquina del mundo.

La empresa que lo administra, Bxstrs Promotions, que dirigen Juan Carlos Torres, Alejandro Brito y Andrés Brambila, con sede en Tijuana, apuestan por la primera defensa exitosa del jalisciense. Y aunque en su presupuesto no existe la derrota, Adrián "Gatito" "Curiel será peligroso mientras se mantenga en la vertical.

Registro de Christian "Chispa" Medina 30 peleas, 4 derrotas y 19 nocauts. Adrián "Gatito" Curiel Domínguez, con palmarés de 33-6 y 5 nocauts favorables... Y por ahí estaré atisbando.