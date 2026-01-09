"Chispa" estrenará campeonato en Domo Alcalde

El flamante campeón mundial gallo OMB, el tapatío, Christian "Chispa" Medina, realizará la primera defensa de su título en Guadalajara, informó el manager Rafael Guzmán: "El primer plan es que la defensa de "Chispa" sería en la Arena Guadalajara, pero por logística, apunta todo, a que se realice en el Domo Alcalde, el día 6 de febrero".

Guzmán nombró a Adrián "Gatito" Curiel, será el retador del jalisciense. El compromiso lo anunciarán en esta ciudad el lunes en conferencia de prensa.

—¿Qué tal en un futuro "Chispa" Jesse Rodríguez?

—Eso lo maneja la empresa, nos llevaron al campeonato del mundo, tuvieron visión, estuvimos trabajando, lo clasificaron, y hasta donde vamos han cumplido. Ellos dirán. "Chispa" está para pelear con lo mejor, y demostrar mañana o pasado, que es uno de los mejores.

Bxstrs Promotions, es la empresa que condujo a la gran pelea a Christian "Chispa" Medina, la que dirigen Juan Carlos Torres, Alejandro Brito y Andrés Brambila, con sede en Tijuana.

"Chispa" Medina, egresado de la colonia La Villa de Guadalupe, llegará a la primera defensa de su campeonato mundial con registro de 30 peleas, 4 derrotas y 19 nocauts.

Adrián "Gatito" Curiel Domínguez, originario de Ecatepec de Morelos, fue campeón mundial minimosca FIB en 2023, el 6 de febrero presentará palmarés de 33-6 y 5 nocauts favorables. La OMB lo clasifica como el décimo gallo del mundo.

La presentación de Christian "Chispa" Medina, debe registrar el renacimiento del boxeo jalisciense, el que durante alrededor de quince años, vivió bajo la sombra de Saúl "Canelo" Alvarez, dominio que impidió proyección de nuevos valores locales. Junto con "Chispa, Rafael "Divino" Espinoza, también tapatío y campeón mundial pluma OMB, se erigen en la punta de lanza, ejemplo de las nuevas generaciones que aspiran en convertirse en figuras boxísticas.

Importante que los aficionados se den cita al Domo Alcalde, compromiso de campeonato mundial para una gran taquilla, la que animará a promotores tapatíos a invertir capital en esta industria. Guadalajara es plaza boxística con prestigio internacional, su producción de carteleras debe ser periódica... Y por ahí estaré atisbando.