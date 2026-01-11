Charros, imperativo ganar en casa o pagar la factura en Mexicali

Hoy domingo 11 de enero arrancan las Semifinales en la Liga del Pacífico, sin duda el mejor beisbol profesional en México, y enero vuelve a dictar su ley: no respeta standings ni etiquetas. Charros recibe a Águilas de Mexicali, un rival que llegó séptimo, entró de panzazo y luego barrió al súper favorito Yaquis de Ciudad Obregón, segundo del rol regular. No fue casualidad: fue ejecución.

Mexicali llega suelto, con confianza plena, pitcheo afinado y sin presión alguna. Es un equipo incómodo, que no necesita dominar para ganar y que sabe alargar juegos, provocar errores y castigar el mínimo descuido. Justo por eso, Charros no puede regalar nada en casa.

Aquí no hay medias tintas: los dos juegos iniciales en Zapopan deben ganarse. Perder uno solo abre la puerta a un escenario peligroso, porque la serie se traslada a Mexicali, una plaza inhóspita, de clima duro y ambiente pesado, donde el rival suele crecer. No es exageración: no es descartable que ahí puedan ganar los tres si Charros llega titubeando.

Y aquí el foco es claro: Benjamín Gil. Polémico, intenso y muchas veces innecesariamente altanero. Ya no es momento para prepotencias ni discursos grandilocuentes. Es momento de que haga lo que sabe hacer cuando quiere: dirigir con cabeza fría, leer la serie y exprimir un roster que sí tiene con qué imponer condiciones.

Charros está obligado a jugar como campeón, no a recordarlo. Enero no perdona errores, ni egos, ni decisiones mal tomadas. La ventaja se construye hoy. Mañana puede ser tarde.

