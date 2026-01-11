El mundo de perruchos

Con la novedad de que todo mundo se está peleando, unos por una cosa, otros por otra y otros porque, al parecer, toca pelearse; de tal manera que los pacíficos no tenemos más que abrir la boca porque ya no entendemos lo que está pasando.

Los gringos, ignorando su propia declaración de principios, que hasta donde recuerdo dice que todos los hombres tienen desde el nacimiento los mismos derechos a ser libres y autodeterminarse, se fueron sobre Venezuela, que si bien es cierto que tenía un gobierno impresentable, pues es cosa de ellos. Y así, los bots, los periodistas chayoteados y los oficialistas se envuelven en la bandera venezolana, a la que dicen defender con cuerpo y alma, y los bots, los periodistas chayoteados y los periodistas independientes de la derecha afirman lo contrario. Desde luego, la gente que no es taruga a ninguno de los dos grupos le hace caso, pero ellos creen que sí y está bien ese modo de vida.

Por otra parte, nada más agarraron al tal Maduro, al que su mujer no quiso que se lo llevaran solo, por temor a los comportamientos del sujeto, y dijo que a ella se la llevaban también, petición que fue concedida y se la llevaron, aunque no creo que los tengan juntos en prisión, donde cada uno tendrá su jaula. Los gringos creen que están controlando la situación en Venezuela, pero como es el mismo gobierno sin el presidente, yo lo dudo y más bien creo que les están dando atole con el dedo y soltaron a un puño de presos políticos que decían que no existían, pero en fin, Trump cree que ellos mandan y es como en la casa, que uno cree que manda y manda la mujer.

Pero Trump anda desatado y ya dijo que, a pesar de que Claudita es linda, es un bombón búlgaro y la quiere mucho, dijo que sí la quiere mucho y es linda, pero no gobierna; que los que gobiernan son los cárteles de la droga, que matan a miles en los Estados Unidos y que definitivamente va a intervenir en tierra (no dijo cómo) contra dichas bandas que, según dice, sabe perfectamente dónde están y quiénes son los malandros. Y siendo la presidenta tan mona con él, dice que son habladas de chivo, que no hay que hacerle caso, pero los “expertos” dicen que es un perro que sí muerde y anda desatado y, a lo mejor, solo a lo mejor, ya se puso de acuerdo con Putin para repartirse el mundo, en lo que definitivamente no estamos de acuerdo ni tenemos por qué aguantarlo. Bastantes broncas tiene en los Estados Unidos como para querer repartirnos órdenes, pero desbozalado y todo, sigue siendo peligroso y puede desencadenar conflictos mayores si hace enojar a tanta gente, porque parece desconocer hasta a los senadores de su tierra, que están francamente enojados por los despropósitos del sujeto.

