Charros ante la exigencia de imponer condiciones en casa

Charros de Jalisco cumplió en Hermosillo lo indispensable para seguir con vida. Ganó el primer juego de la serie en condiciones límite, apretado hasta el último out, con más nervio que brillo, pero con la ejecución suficiente para arrancar un triunfo en la casa de Naranjeros, la organización más ganadora y consolidada del beisbol mexicano. Ese resultado, por sí solo, justificaba el viaje.

El segundo encuentro fue la otra cara: derrota amplia y sin discusión, que devolvió a la serie su verdadera dimensión. Hermosillo defendió su casa con autoridad y dejó claro que en enero no hay margen para errores reiterados ni para relajaciones. El mensaje fue contundente: el campeón deberá ganarse cada paso.

Con la serie empatada, el escenario se traslada ahora al estadio Panamericano de Zapopan, donde se disputarán tres juegos consecutivos. Y aquí cambia todo. Porque si en Hermosillo el objetivo era resistir, en casa la exigencia es imponer condiciones. Esta es una serie a ganar cuatro de siete y Charros está obligado a aprovechar su localía.

El ideal es evidente: ganar los tres juegos en Zapopan y cerrar el pase sin necesidad de volver al Estadio Fernando Valenzuela. Si no se logra, al menos ganar dos, pero hacerlo de forma convincente, con autoridad, para regresar a Hermosillo con ventaja y confianza. Cualquier otro escenario sería dejar la serie peligrosamente abierta.

Charros tiene con qué. Tiene roster, experiencia reciente de campeonato y una afición que sabe empujar cuando el equipo responde. Pero en Playoffs el potencial no basta si no se traduce en resultados claros. Aquí no cuentan las promesas ni los antecedentes: cuentan las decisiones.

Y en ese punto aparece inevitablemente Benjamín Gil. Manager campeón, intenso, polémico, frontal. Nadie cuestiona su conocimiento ni su capacidad, pero también es cierto que los grandes escenarios le han cobrado facturas recientes, particularmente la final de verano 2025 frente a Diablos Rojos, donde el equipo se desdibujó y la crítica apuntó directamente al dugout.

Por eso, este es el momento del exhorto. Gil debe dejar de lado el personaje y concentrarse en la ejecución. Manejo fino del pitcheo, bullpen sin titubeos, lectura correcta del momento y control emocional del equipo. Zapopan es su terreno, pero también su examen. Aquí no se gana con gestos ni discursos: se gana con decisiones oportunas.

Charros ya hizo lo mínimo como visitante.

Ahora, en casa, está obligado a dar el golpe.

Y Benjamín Gil, más que nadie, debe liderarlo con hechos.