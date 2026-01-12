¿Cavando su propia tumba?

Ayer hablábamos en este espacio -“No hay poder que lo detenga”- de la actitud imperialista, conquistadora y altanera con la que Donald Trump quiere controlar al mundo, sobre todo después del operativo militar que logró la detención en Caracas y traslado a Nueva York de Nicolás Maduro. Sin embargo, en la medida que pasan las horas y se tiene más tiempo de analizar, en la percepción de muchos sectores empiezan a surgir las dudas, los cuestionamientos y los temores que la situación de puede salir de control si no se pone un freno a la ráfaga de decisiones unilaterales que se han tomado desde la Casa Blanca.

A poco más de una semana del acontecimiento, una encuesta de The Washington Post muestra que el 63 por ciento de los estadounidenses consideran que el presidente Trump debió haber obtenido la aprobación del Congreso para llevarlo a cabo, mientras que sólo poco más de una tercera parte -36 por ciento- aprueba la misión, lo que para muchos republicanos esos números pueden ser “un arma de doble filo” para las elecciones en donde estén en juego los posiciones en el Congreso -Cámara de Representantes y Senado-, en donde ese partido controla ambas Cámaras y perder una de ellas sería debilitar a Trump en todo su proyecto político.

Algunos destacados influyentes republicanos han mostrado su escepticismo de que los pasos que se dan desde la oficina Oval puedan garantizar el éxito político a largo plazo. Tucker Carson, expresentador de la Fox News, cuestionó el operativo; Steve Bannon, exasesor de Trump, si lo que se inicia hoy en Venezuela no se tratara de una repetición de lo que fue “el fiasco de Irak”, y la excongresista Marjorie Taylor Greene -quien abandonó el Congreso por las diferencias con Trump- dijo que “lo que no está bien es que nuestro gobierno centre su atención en países extranjeros”, cuando en Estados Unidos hay muchos pendientes y prioridades.

El viernes Trump se sentó en la Casa Blanca con 20 ejecutivos de las compañías petroleras más importantes de Estados Unidos para “venderles” su proyecto de inversión para “explotar” los yacimientos más ricos del mundo y lo que recibió fueron comentarios de escepticismo, como el de Darren Wood de Exxon Mobil, quien, “Hemos tenido nuestros activos confiscados allí dos veces, así que no se puede imaginar que volver a entrar por tercera vez requeriría cambios bastante significativos”.

Y mientras que al área legal del Departamento de Estado desde el viernes se le ordenó desde la Casa Blanca “analizar las implicaciones jurídicas” para justificar la amenaza de Trump para llevar a cabo operaciones militares en México para combatir a los “terroristas” del narcotráfico, un grupo de 75 congresistas demócratas han advertido que una acción militar unilateral, “... resultaría desastrosa y tendría consecuencias contraproducentes”.

Trump puede sentirse “orgulloso” de sus acciones y amenazas - ayer The New York Times en un análisis lo califica como el “terremoto político de América Latina- pero no todo mundo “le sigue la corriente” y sus arbitrariedades le empiezan a costar aceptación y apoyo, que a la postre le pueden significar que esté “cavando su propia tumba”.

Usted, ¿qué opina?