Caso CIA agrava el vendaval en Palacio

Las últimas han sido semanas difíciles para la Presidenta Claudia Sheinbaum. En su rueda de prensa mañanera se ha mostrado desinformada de hechos tan delicados como el megaderrame petrolero que ignoraba el director de Pemex en el Golfo de México, como del escándalo del hijo de su canciller Marcelo Ebrard que usó la Embajada mexicana en Inglaterra como su casa, sin que en ningún caso hubiera mayores consecuencias.

Se ha visto también tan condescendiente que aceptó, desde esperar a que Luisa María Alcalde, la todavía líder de Morena, pensará si aceptaba o no su oferta de ser la consejera jurídica de la Presidencia de la República, hasta tolerar que la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, no le regresara la llamada telefónica que le hizo el miércoles pasado para preguntarle por qué diablos ha estado aceptando la participación de elementos de las agencias antidrogas estadounidenses en los operativos antidrogas que realizan en aquella Entidad.

Podría tratarse de un cambio de estilo y un ejercicio del poder más tolerante a la frustración de Sheinbaum. La estrategia de la cabeza fría que ha mencionado ante los exabruptos de Donald Trump, sin importarle que muchos interpreten esa conducta como debilidad política.

El caso es que, de no haberse registrado el supuesto accidente, del que por cierto se especulan varias versiones en Estados Unidos, la Presidenta seguiría sin estar enterada de esta intromisión extranjera que tanto ha condenado, ya que ninguno de los servicios de inteligencia del Estado le advirtió de ello.

Aquí la pregunta es qué hará a partir de lo que la gobernadora, que violó la Constitución, le haya dicho ayer a su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien la citó en su búnker donde estuvo de las 11 a las 12 del mediodía de este jueves.

¿Se conformará con la destitución del Fiscal o el Secretario de Seguridad de Chihuahua por las contradicciones en las que han incurrido, o irá hasta las últimas consecuencias contra la mandataria estatal panista acusándola de traición a la patria? ¿O todo se justificará con el acuerdo de entendimiento de 2022 con el gobernador de Texas, Gregg Abbott, y Chihuahua, para combatir el fentanilo, que no impugnó en su momento el canciller Ebrard?

En el cálculo de hasta dónde abandona la condescendencia mostrada en las últimas semanas y si decide o no dar un manotazo en la mesa por este caso, seguramente influirá el factor Trump, con quien nuevamente se tensó la relación ante el reclamo de información de lo que hacían los agentes de la CIA en México que hizo a la Embajada de los Estados Unidos, que no han atendido como en dos años no la han hecho por el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, y la filtración de Fox News, de que el Presidente ve a México “perdido” y que EU es su “única esperanza”.

Habrá que ver, pues, qué hace la Presidenta en medio de este vendaval.