Burocracia que simula, Estado que no responde

El informe elaborado por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada concluye que los esfuerzos y medidas adoptadas por México contra las desapariciones han sido “sobrepasadas por la magnitud del crimen”.

Este documento de unas 60 páginas, producto de una investigación de más de una década, fue remitido el pasado 2 de abril al secretario general de la ONU para que se someta a la Asamblea General de forma urgente para atender la crisis de las desapariciones en México.

Entre los materiales compartidos por el Comité hay una “respuesta complementaria” del Gobierno mexicano ante el señalamiento de que las desapariciones ocurren en el país de manera sistemática y generalizada, lo que se constituye como un crimen de lesa humanidad.

La respuesta principal de México, entregada al organismo internacional en septiembre de 2025, fue clasificada como confidencial a petición del Gobierno mexicano.

Sin embargo, en esas cuartillas posteriores fechadas el 30 de marzo de 2026, el Gobierno de México defiende las acciones del último año para atender la crisis de personas desaparecidas.

Entre los avances del último año, el Gobierno destaca la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación, el “fortalecimiento” del Banco Nacional de Datos Forenses y la coordinación interinstitucional.

Entre los avances, el Gobierno federal indica que cualquier persona puede reportar “inmediatamente” una desaparición a la Comisión Nacional de Búsqueda al teléfono 800 028 77 83, por WhatsApp: 55 13 09 90 24; y por llamada internacional: 182 52 62 31 09.

En un caso hipotético en que la desaparición hubiera ocurrido ayer a las 7 y media de la mañana, en ningún número hubieran respondido. Hice tres intentos por contactarlos y mandó a buzón. Respondieron hasta las 10 y media de la mañana, a pesar de que la atención es las 24 horas.

El material concluye con esta afirmación que me atrevo a calificar de temeraria:

“En ninguna circunstancia se configura en México una práctica generalizada y sistemática de desaparición forzada. Se reitera que el Gobierno de México no consiente, permite ni ordena desapariciones forzadas”.

El Comité jamás ha dicho que el Gobierno mexicano cometa desapariciones. De hecho, ha negado que las ordene directamente.

Pero sí señaló esto: “El fracaso del Estado puede tener otras causas que una política deliberada, como las complejidades e ineficiencias administrativas, las dificultades relacionadas con la estructura federal del Estado, la falta de recursos, la corrupción y los vínculos de servidores públicos con organizaciones criminales, a veces a un alto nivel”.

En las minucias asoma el diablo y la ineficacia del Estado.

CT