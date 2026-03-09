¡Buena noticia!

Pocos lo notaron entre las fotos, los saludos y la agenda pública, pero el pasado viernes, durante la visita de Claudia Sheinbaum a Jalisco, se cocinó algo más que discursos. Hubo una reunión del Fondo Nacional de Infraestructura -ese que depende del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos- y ahí se soltaron números rumbo al Mundial de Futbol.

La Federación pondrá mil 500 millones de pesos y Jalisco otros tres mil 500 millones para estirar la Línea 5 de transporte masivo (eléctrico): del Aeropuerto hacia el corredor industrial de El Salto. Traducido al español político: el proyecto que hoy corre por la Carretera a Chapala ya no se quedará entre el Periférico y el Aeropuerto. Con las gestiones del gobernador Pablo Lemus, el trazo se alargará hasta el crucero de El Salto. Buenas noticias… y, de paso, varios kilómetros más de capital político y beneficios para los miles de usuarios del transporte público.

***

La que ya prendió motores rumbo al 2027 es la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en Zapopan, encabezada por Naraly González.

Hubo unión, alegría y discursos enfocados en la unidad rumbo a un proceso electoral que, se sabe, no será nada fácil. Y el protagonista fue el alcalde Juan José Frangie, quien recordó durante su discurso que vino de muy abajo en las encuestas para imponerse claramente sobre el resto de los candidatos.

Quien también estuvo presente fue Isaura Amador, coordinadora de Cercanía Ciudadana y ex presidenta municipal interina, quien dejó en claro que seguirá construyendo en equipo para que prevalezca la Ciudad de las Niñas y los Niños, que inició el ahora gobernador Pablo Lemus.

¿Alguien tiene dudas sobre el escenario político del 2027?

***

En el marco del 8M, la diputada Gabriela Cárdenas fijó una postura sobre la discusión de la paridad de género rumbo a las elecciones del próximo año. En un posicionamiento público pidió al Tribunal Electoral de Jalisco resolver a la brevedad la impugnación que, insólitamente, hizo Morena contra los criterios emitidos por el IEPC. Y dejó claro que la paridad no es una concesión política, sino un mandato constitucional que debe respetarse.

Fue enfática en que los lineamientos deben sostenerse, particularmente en municipios como Zapopan, donde el criterio plantea que la elección del 2027 sea encabezada únicamente por mujeres y, a la vez, asoma que la tirada de Gaby Cárdenas está claramente en esa dirección.