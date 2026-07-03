Briones: “Hay calidad para campeón del mundo"

José Rodolfo Castro | Figura en el equipo de futbol Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, cuadro con el que fue campeón en la temporada 1993-1994, Carlos Briones Guerrero, dijo que hay calidad en el jugador mexicano para poder aspirar a ganar la Copa Mundial FIFA en algún momento: "Sí, creo que hay nivel. Me parece que poco a poco se ha ido logrando mejorar en cada Mundial. Lo más importante es que la mentalidad del jugador ha ido mejorando, cambiando, cada vez más creemos que podemos lograrlo, y esto va a ayudar para que en algún momento seamos campeones del mundo".

—¿Fue seleccionado nacional?

—Sí, con Mejía Barón, jugué algunos partidos amistosos. Y con Bora Milutinovic, jugué un torneo en Japón, y la Copa Oro en 1996, donde no jugué, estuve en la banca.

—¿Recibió oferta de algún equipo extranjero?

—En ese tiempo no se daba mucho, y menos a los porteros. Solo Memo Ochoa y Raúl Gudiño de Chivas.

—Tiempos los de Carlos Briones en que se sentía amor por la camiseta, ¿considera que hoy los jugadores de la Liga MX también sienten amor por la camiseta?

—Yo creo que ni los jugadores como tampoco los directivos lo ven de esa manera. No, realmente no es como antes, por ejemplo, salí de fuerzas básicas de Tecos, me sentía muy apegado a la institución y la oportunidad que se me dio de salir fue porque uno como jugador busca tener un respaldo económico importante, y a mi ese año me ofrecieron de Cruz Azul una mejor oportunidad económica y por eso la consideré. En estos tiempos todo va más por la parte económica que por lo deportivo. Yo ya no veo ese amor a la camiseta. Todo es interés económico.

—¿En alguna jornada de la temporada 1993-1994 consideró que podría llegar a ser campeón con Tecos?

—Lo recuerdo muy bien, a mitad de la temporada, eran 38 jornadas, y aproximadamente en la jornada 19 íbamos de súper líderes, y creía, y estaba casi seguro, que llegaríamos a ser campeones.

—Campeón…

—Creo que todo deportista, aspira siempre a ser campeón, y por los mismo ese fue el momento más importante que había vivido como futbolista, la verdad me causó muchísima alegría, como también a mi familia.

—Víctor Vucetich, técnico de Tecos campeón, los turnaba en la portería a Alan Cruz y a usted…

—Desde el inicio del torneo nos turnaba Vucetich a Alan y a mi, después decidió que yo fuera el titular, eso fue aproximadamente en la jornada 14 o 15, pero me lesiono, entra Alan, y faltando dos partidos para que terminara la temporada regreso a la portería, y juego la Liguilla contra Morelia, América y la final contra Santos... Y por ahí estaré atisbando.