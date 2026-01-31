Barbacid y ellas contra el cáncer

Mariano Barbacid se convirtió en los últimos días en sinónimo de esperanza. El oncólogo español y un equipo de investigadores descubrieron la cura contra el cáncer de páncreas; lograron eliminarlo completamente en ratones, lo que significa un gran avance contra uno de los tumores más agresivos, letales y resistentes.

El grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en España, que dirige Barbacid, probó una triple terapia en ratones, a los que les habían implantado células cancerígenas. La estrategia se centra en atacar de forma simultánea tres puntos clave del tumor, que actúan como motores del crecimiento y la resistencia de las células cancerígenas.

Al finalizar el tratamiento, se consiguió eliminar completamente los tumores de páncreas en los ratones, sin efectos secundarios adversos y, lo que es aún más relevante, sin generar resistencias al tratamiento. Justamente uno de los grandes talones de Aquiles de esta enfermedad.

El cáncer de páncreas genera resistencia a los fármacos, se adapta y ataca rápido; su detección tardía, en fases avanzadas y, la falta de tratamientos eficaces, la sobrevivencia es baja. Según datos del propio CNIO, solo una de cada 10 personas sigue viva cinco años después del diagnóstico. Por ello, esta triple terapia en modelos animales abre una vía completamente nueva para diseñar tratamientos que ataquen la enfermedad desde varios frentes al mismo tiempo.

Los siguientes pasos serán perfeccionar el tratamiento, analizar su impacto en metástasis y que los especialistas puedan realizar ensayos clínicos de esta triple terapia en humanos; lo que implica conseguir financiamiento para las investigaciones y cumplir con diversos procesos regulatorios. Así que en el futuro, que esperamos no esté muy lejano, estos resultados abrirán la puerta a nuevos tratamientos para los pacientes con cáncer.

El rostro y trabajo de Barbacid ha sido noticia en todo el mundo. Él y su equipo -integrado principalmente por mujeres- lograron curar el cáncer más mortal y agresivo que existe. Los resultados del estudio están publicados en la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), con tres científicas como primeras autoras de este gran descubrimiento, junto a Barbacid: Sara Barrambana, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra.

Los avances de la ciencia siembran esperanzas. Los hallazgos contra el cáncer de páncreas son un ejemplo.