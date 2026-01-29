Avisen que ya iniciaron las campañas

¿Qué anda haciendo usted en estos días? ¿No se le antoja salir a hacer campaña anticipada? Porque acá entre nos, somos pocos los que no andamos en eso. Voltee usted a ver a los políticos de Morena para que se dé un ejemplo.

Ya sé, va a decir: ooootra vez está hablando de Morena. Sí, y principalmente por dos razones: una es porque son los que más se ponen de pechito, sobre todo en Jalisco. A ellos no les salgan con que la ley es la ley. Y la otra es porque así lo quiso el Santísimo. Faltaba más.

Le voy a contar algo que usted ya sabe, porque es una obviedad: en el siguiente proceso electoral, que está más cerca de lo que parece, Guadalajara será la joya de la corona. La Biblia Tapatía así lo dice: si gobernador quieres ser, primero a Guadalajara debes acceder. Así, con rima y todo, se lo juro. Por eso verá a mucho político descontrolado, intentando salir antes de tiempo, según ellos, para llegar primero.

¿Vio usted más chalecos guindas que de costumbre? Porque parece que la diputada Itzul Barrera decidió que es momento de tener gente en las colonias haciéndole promoción. Hasta chalecos con su nombre llevaban los ingratos. No es nuevo el interés que implícitamente ha mostrado la diputada por la Perla Tapatía. Hasta ha hecho informes en el Congreso ante 4 o 5 personas. Ídola de las multitudes, sin duda.

Pero claramente esa acción de campaña anticipada no se iba a quedar sin respuesta. Otra que quiere Guadalajara es la diputada federal Merilyn Gómez Pozos, también de Morena. Sí, exactamente: la misma que pasa más tiempo en redes que gestionando recursos para Jalisco. Total, ni que fuera su chamba. Bueno, el caso es que ya salió también con su video diciendo que puede hacer de Guadalajara la mejor ciudad del mundo. Lo que yo digo, en todo caso, es que Guadalajara qué culpa tiene.

Y súmele a todos los políticos que quieren apuntarse. Desde los que ya compitieron y perdieron (pero que no aprenden, porque tienen la ciudad llena de bardas con promoción), hasta los que sienten desde ahorita que tienen el favor presidencial para aspirar. ¿Y la autoridad electoral que debería detenerlos? Quién sabe.

Yo lo que ya quiero ver es cómo se despedazan entre morenistas en búsqueda de las candidaturas. Dígame sádico, pero la verdad es que gozo barato.

